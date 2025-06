Bolsas de R$ 2 mil para Engenharia e TI serão ofertadas em oito universidades comunitárias; veja quais

Iniciativa beneficiará até 400 estudantes. Kroo Kemp / stock.adobe.com

O RS Talentos, programa do governo estadual do Rio Grande do Sul, selecionou oito universidades gaúchas para participarem da iniciativa, até o momento. Foram divulgados, nesta sexta-feira (27), os resultados preliminares do edital referente à instituições comunitárias:

Universidade Franciscana (UFN)

Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)

Universidade do Vale do Taquari (Univates)

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

Universidade Feevale

Universidade La Salle (Unilasalle)

Universidade de Caxias do Sul (UCS)

As instituições desclassificadas têm cinco dias para entrar com recurso. A previsão é que o resultado final seja divulgado até 16 de julho. A iniciativa irá disponibilizar até 400 bolsas para estudantes de cursos de Engenharia e Tecnologia da Informação (TI), que serão distribuídas entre universidades comunitárias e públicas.

Outro edital é destinado a instituições públicas. As universidades podem submeter propostas até 18 de julho. O programa do governo do Estado é executado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict).

Quem pode receber o benefício

Serão ofertadas, por 18 meses, bolsas para os seguintes cursos superiores:

Ciência da Computação

Engenharia de Automação

Engenharia da Computação ou de Software

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica/Eletrônica

Engenharia Química

Os estudantes selecionados receberão bolsas de permanência no valor de R$ 2 mil. No caso dos alunos de universidades comunitárias, as instituições participantes também terão taxa acadêmica de R$ 2 mil.

O RS Talentos foi instituído pelo decreto nº 58.006, em janeiro. Além de formar profissionais para áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado, a iniciativa busca fortalecer o mercado de trabalho, sobretudo na engenharia. Há anos, pesquisas indicam o risco de surgir uma lacuna de profissionais na área.