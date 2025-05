MEC proíbe ensino a distância em cinco graduações; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, assinaram nesta segunda-feira (19) o decreto que regulamenta a Nova Política de Educação a Distância (EAD) . Entre as inovações, está a obrigatoriedade de ensino exclusivamente presencial para os cursos de Medicina, Direito, Odontologia, Enfermagem e Psicologia.

O decreto estabelece novos parâmetros para cursos presenciais e a distância e define quais modalidades são mais adequadas para diferentes áreas do conhecimento. Uma das principais mudanças é a criação do modelo semipresencial, que combina atividades presenciais obrigatórias, como estágios e práticas laboratoriais, com aulas síncronas mediadas e atividades a distância.