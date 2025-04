UFRGS divulga a programação do Portas Abertas 2025 com 1 mil atividades simultâneas

O evento será realizado em todos os campi de Porto Alegre. Félix Zucco / Agencia RBS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, nesta quarta-feira (30), a programação do Portas Abertas 2025. Serão oferecidas cerca de 1 mil atividades ao público. Destas, apenas 45 exigem inscrição prévia.

O evento será realizado no dia 17 de maio em todos os campi da UFRGS em Porto Alegre, das 8h às 14h. O objetivo é apresentar a universidade aos vestibulandos e demais interessados. Todas as atividades são gratuitas.

Conforme a instituição, 37 órgãos da UFRGS oferecerão atividades no evento, incluindo todas as unidades acadêmicas. No caso das atividades com inscrição, cada pessoa poderá reservar até dois ingressos por ação.

Entre as atividades com necessidade de cadastro estão visitas mediadas, práticas ambulatoriais, aula de desenho vivo e ensaio aberto de ballet. As reservas são feitas pela plataforma Sympla e valem até o horário de início de cada atividade. A programação pode acessada neste link.