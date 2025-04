UFCSPA investiga autoria de desenho de suástica feito em cartaz institucional

Símbolo foi desenhado em um cartaz da universidade. DCE / Divulgação

A Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) abriu apuração, nesta terça-feira (15), sobre autoria do desenho de uma suástica em um cartaz institucional. O símbolo associado ao nazismo foi feito com uma série de furos.

O desenho foi encontrado em um banner no subsolo do prédio 1 da universidade, conforme a instituição. Após ter sido flagrado pelos estudantes, outros pontos foram furados ao redor do símbolo para desfazê-lo.

Conforme o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da universidade, o símbolo nazista foi registrado em um cartaz que continha informações da instituição.

— Chama atenção também que, em volta desse cartaz institucional, tinha outros do Coletivo Negro. Nos outros murais, não tem cartazes do coletivo. Só nesse, justamente o que foi feito esse símbolo — afirma Carlos Vieira, coordenador geral do DCE.

A UFCSPA se manifestou por meio das suas redes sociais oficiais. Em nota, a universidade garante que, assim que foi informada, "iniciou a apuração dos fatos, com o objetivo de identificar a autoria e as circunstâncias do ocorrido, para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas com a urgência e a seriedade que o caso exige" (leia a íntegra no fim da reportagem).

Ainda conforme o DCE, há câmeras de segurança no corredor próximo ao mural onde o símbolo foi registrado. A entidade informou que já visitou o local e formalizou uma denúncia à ouvidoria da instituição.

À reportagem, a universidade confirmou que há câmeras de segurança no entorno do local. Porém, as imagens ainda não foram disponibilizadas. Essa apuração deve ser feita nesta quarta-feira (16).

O que diz a UFCSPA

"A Administração Superior da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) tomou conhecimento, na noite desta terça-feira, 15, do registro de um símbolo associado ao nazismo em um cartaz institucional afixado no subsolo do Prédio 1 da universidade.

Tão logo informada, a gestão iniciou a apuração dos fatos, com o objetivo de identificar a autoria e as circunstâncias do ocorrido, para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas com a urgência e a seriedade que o caso exige.

A UFCSPA repudia veementemente qualquer manifestação de ódio, discriminação ou apologia ao racismo, ao nazismo ou a qualquer ideologia que contrarie os princípios democráticos e os direitos humanos. Tais atitudes são incompatíveis com os valores que orientam a universidade pública, inclusiva, diversa e comprometida com a formação ética, científica e cidadã.

A comunidade universitária será mantida informada sobre os desdobramentos da apuração, em nome da transparência e do compromisso institucional."

O que diz o DCE

"Com muita indignação, recebemos uma denúncia de um ato CRIMINOSO de APOLOGIA AO NAZISMO, onde foi identificado em um cartaz no subsolo do prédio 1, o desenho de uma suástica.

O DCE UFCSPA já verificou o local e formalizou uma denúncia à ouvidoria da federal.

A representação máxima dos estudantes da UFCSPA reafirma que apologia a nazismo é CRIME e que não deve passar impune. Atos como esse são apenas o início para que o fascismo se instaure na universidade e nós não permitiremos.