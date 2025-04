MEC divulgou os números nesta sexta-feira (11). Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

O Rio Grande do Sul é o Estado com maior proporção de Instituições do Ensino Superior (IES) nas faixas 4 e 5 do Índice Geral de Cursos (IGC) de 2023, as melhores notas possíveis na escala que vai de 1 a 5. Os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2023 e dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior 2023 foram divulgados nesta sexta-feira (11) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

O Estado teve 105 instituições de ensino avaliadas e 45 delas tiveram os melhores desempenhos – 42,8%. Em todo o Brasil, foram 2.101 IES, e apenas 548 com as faixas 4 e 5 no IGC – 26%. O segundo Estado com maior proporção é o Espírito Santo, com 62 participantes e 25 entre os maiores IGCs.

Neste ciclo, o Inep avaliou cursos da área de saúde e engenharias. Foram 28 cursos avaliados. Os dados foram apresentados pelo diretor de Avaliação da Educação Superior do Inep, Ulysses Teixeira. No início do mês, ele havia antecipado à reportagem de Zero Hora que os resultados do Enade 2023 seriam divulgados nos próximos dias.

Os indicadores de qualidade do ensino superior incluem, além do IGC e do Enade, dados do Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e do Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD).

Veja a lista de universidades com melhor desempenho: