MEC prorroga por mais um mês proibição de abertura de cursos EAD no país

Decreto regulamenta a modalidade

Três meses após ser finalizado pelo MEC e entregue à Casa Civil, o decreto que regula o ensino a distância no país ainda não foi publicado pelo governo federal . A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia qual a melhor forma de fazer a comunicação das mudanças.

Desde que assumiu a gestão do MEC, o ministro tem defendido uma regulação maior da modalidade . A definição de regras mais robustas é apoiada por parte do setor privado que vê malefício no crescimento abrupto do EAD .

Na semana passada, Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp) divulgou uma nota defendendo que o decreto fosse publicado no prazo previsto.

Parte do setor privado, no entanto, critica as medidas antecipadas pelo governo e se diz alijado do processo. Uma petição contra a proposta de regras — que reúne nomes do mercado e especialistas — tem circulado desde a semana passada e já reúne cerca de 8 mil assinaturas. A Associação Brasileira de Educação a Distância também lançou manifesto.