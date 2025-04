Curso preparatório gratuito para Enem está com inscrições abertas; saiba como participar

Plataforma conta com videoaulas gravadas nas quatro áreas do conhecimento exigidas no Enem. sidneydealmeida / stock.adobe.com

Estudantes da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul terão a oportunidade de se preparar gratuitamente para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O curso preparatório Universitário do Amanhã abre inscrições nesta segunda-feira (7), por meio do site do programa, onde os interessados poderão acessar o formulário de inscrição. Ao todo, estão disponíveis mais de 5 mil vagas.

Totalmente online, o curso é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do RS (Sedes), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do RS (Ciee-RS). A plataforma conta com videoaulas gravadas nas quatro áreas do conhecimento exigidas no Enem: ciências humanas, linguagens, matemática e ciências da natureza.

Segundo o censo do ensino superior de 2023, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e divulgado em outubro de 2024, apenas 21% dos alunos da rede pública ingressam diretamente na universidade após concluir o ensino médio — índice bem abaixo dos 59% registrados entre alunos da rede privada.

Como participar

Para participar, é necessário residir no Rio Grande do Sul, estar matriculado no 2º ou 3º ano do ensino médio em 2025 ou já ter concluído o ensino médio na rede pública do Estado. Estudantes cadastrados no CadÚnico terão prioridade na seleção. As inscrições devem ser feitas por meio do site do programa.

Além das aulas online, o programa oferece acesso a um banco de questões de edições anteriores do Enem, testes vocacionais, simulados com acesso até o final de 2025, acompanhamento para tirar dúvidas sobre o exame e acesso ilimitado à plataforma até a data da prova.