Bolsas de R$ 2 mil: programa estadual oferece incentivo para formar engenheiros e profissionais de TI  

O governo estadual do Rio Grande do Sul lança, nesta quinta-feira (10), o RS Talentos, programa que busca incentivar a formação de engenheiros e profissionais de tecnologia. A iniciativa, que conta com investimento de R$ 21 milhões, vai disponibilizar até 400 bolsas de estudos em universidades públicas e comunitárias do Estado.

Os editais serão lançados ainda neste semestre, conforme a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS (Sict), responsável pela execução do programa. A previsão de início das aulas é no segundo semestre de 2025. Serão ofertadas, por 18 meses, bolsas para os seguintes cursos superiores:

Ciência da Computação

Engenharia de Automação

Engenharia da Computação ou de Software

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica/Eletrônica

Engenharia Química

Os recursos são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). O programa tem o objetivo de fomentar a formação de jovens para o mercado de trabalho, para atuar nas empresas e indústrias gaúchas e impulsionar o setor produtivo, bem como atrair talentos de todo o país para o Estado.

— Hoje, se discute mundialmente a necessidade de formação para as áreas de tecnologia e engenharia, em diversos países e em diferentes recortes, em termos de desenvolvimento. Estamos lançando um programa na vanguarda do conhecimento de processos de inovação. Ele vai impulsionar uma nova trajetória de desenvolvimento no RS — afirma a secretária Simone Stülp.

O RS Talentos foi instituído pelo decreto nº 58.006, em janeiro. Além de formar profissionais para áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado, a iniciativa busca fortalecer o mercado de trabalho, sobretudo na engenharia. Há anos, pesquisas indicam o risco de surgir uma lacuna de profissionais na área.

Atualmente, o Brasil tem mais alunos de graduação em engenharia na modalidade Educação a Distância (EAD) do que na presencial, conforme o Censo Superior da Educação, do Ministério da Educação. No Brasil, já existe déficit de 75 mil engenheiros, segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria divulgado no ano passado.

Como vai funcionar

Seguindo os moldes do programa Professor do Amanhã, focado nas Licenciaturas, o RS Talentos envolve, em um primeiro momento, a publicação de edital de chamamento público para seleção de propostas apresentadas por universidades públicas e Instituições Comunitárias de Ensino Superior (Ices). Em um segundo momento, as instituições realizam seus próprios processos seletivos para que os candidatos sejam escolhidos.

Os estudantes selecionados serão contemplados com bolsas de permanência de 18 meses, no valor de R$ 2 mil. No caso dos alunos de universidades comunitárias, as instituições também serão beneficiadas com taxa acadêmica de R$ 2 mil.

O lançamento do programa estava previsto para fevereiro deste ano. Em entrevista à reportagem, a secretária informou que, provavelmente, serão divulgados dois editais – um voltado às universidades públicas, outro às comunitárias. Segundo a titular da Sict, isso ainda está em definição.

Assim como no programa focado em Licenciaturas, poderão participar alunos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É necessário ter obtido nota mínima de ao menos 500 pontos. No entanto, cada universidade deverá realizar seu processo seletivo, com regras próprias.

O programa ainda prevê parcerias com empresas da área industrial e do setor produtivo gaúcho, com o intuito de facilitar a aproximação dos estudantes com o mercado de trabalho.

— Já iniciamos conversas com a Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul). Estamos construindo parcerias com as empresas da Fiergs para que eles se aproximem e acompanhem a formação destes alunos, nos moldes do programa Semicondutores RS.