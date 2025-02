Primeira chamada do ProUni será divulgada hoje; saiba como consultar

Mais de 338 mil vagas são oferecidas em todo Brasil. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Nesta terça-feira (4), será divulgada a lista da primeira chamada dos aprovados no Programa Universidade para Todos (Prouni), a partir das 18h. Conforme o Ministério da Educação (MEC), estão previstas mais de 338 mil bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas de ensino superior para o primeiro semestre de 2025.

O prazo para o envio da documentação de matrícula é até 17 de fevereiro. Cada universidade disponibilizará uma área específica para os candidatos enviarem os documentos no site da instituição, ou um local designado para receber os alunos fisicamente.

Perder o prazo resulta, automaticamente, na reprovação do candidato. A segunda chamada, com novos nomes, será divulgada em 28 de fevereiro. Dúvidas específicas podem ser tiradas com cada instituição de ensino.

Qual o horário e como acessar os resultados do Prouni

O MEC publicará o resultado da primeira chamada do Prouni às 18h (horário de Brasília) desta terça-feira, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

São 338.444 bolsas, divididas entre 203.539 integrais e 134.905 parciais (50%) — 14.538 no RS. Quem não for aprovado na primeira chamada pode aguardar a segunda, com as vagas remanescentes. Ainda existe a possibilidade de manifestar interesse em participar da lista de espera.

A relação completa dos documentos obrigatórios está no site do MEC. Mais informações estão disponíveis no edital do programa.

Cronograma completo

O edital do Prouni define as seguintes datas para o processo seletivo: