Governo do Estado lança decreto que prevê bolsas para estimular a inovação no RS

Serão contemplados estudantes de diversos níveis.

O governo estadual lançou, na última sexta-feira (31), o decreto Bolsa de Estímulo à Inovação. A iniciativa dá seguimento a ações para alavancar a inovação no Rio Grande do Sul. O documento fornece base legal para o funcionamento de programas de concessão de bolsas de estudos, como o RS Talentos, que ainda será lançado, focado na formação de engenheiros e profissionais da tecnologia.

Publicado no Diário Oficial do RS, o decreto prevê a concessão de bolsas em diferentes modalidades. Serão contemplados estudantes de diversos níveis – técnicos, graduandos, graduados, especialistas, mestres e doutores – com o objetivo de fomentar a inovação e atrair talentos para setores importantes para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Conforme a titular da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), Simone Stülp, trata-se de um esforço para garantir a formação e manutenção de recursos humanos em áreas estratégicas.

— Toda essa construção é focada no olhar para as pessoas, no papel das pessoas na construção da ciência, da inovação e da tecnologia. Todas essas iniciativas conversam entre si a partir disso. Este é um dos pilares da nossa Política Estadual de Inovação e do Plano de Desenvolvimento — afirma.

Em dezembro, o governo estadual anunciou investimento de R$ 360 milhões nessas áreas, com previsão de aporte de R$ 150 milhões para ações da Sict e R$ 210 milhões para a Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do RS (Fapergs) em 2025. Os programas de concessão de bolsas contarão com estes recursos, conforme a pasta.

A seleção dos candidatos será realizada por chamamentos públicos a serem divulgados. Os processos seletivos serão executados conforme previsões e disponibilidade orçamentária da Sict.

Novos programas

A partir da iniciativa, novos programas de concessão de bolsas focados em diferentes áreas devem ser implementados, a exemplo do Professor do Amanhã. O programa, que está na segunda edição, busca atrair pessoas à carreira docente, contribuindo para suprir demandas na educação pública gaúcha.

— Agora, nós temos um programa geral. Neste momento, vamos trabalhar mais com as áreas de Engenharia e Tecnologia. Mas nada impede que amanhã ou futuramente tenhamos novas iniciativas para fomentar outras áreas importantes. O programa dá as bases para qualquer área do conhecimento focada em inovação, ciência e tecnologia — explica Simone.

Conforme a secretária, a primeira ação a ser implementada é o RS Talentos. O programa concederá bolsas de estudos para cursos superiores nas áreas de Engenharia e Tecnologia da Informação (TI). O objetivo é a formação de profissionais para atuar nas empresas e indústrias gaúchas, impulsionando o setor produtivo.

Ainda não há edital. O processo seletivo deve ser lançado oficialmente na segunda quinzena de fevereiro, conforme a Sict. A iniciativa deve funcionar nos moldes do Professor do Amanhã, com foco nas universidades comunitárias do RS – instituições de ensino particulares sem fins lucrativos.

A previsão de é que a seleção das universidades participantes ocorra neste primeiro semestre de 2025 e que as aulas iniciem no segundo semestre. Ainda não há detalhes sobre número de bolsas e as áreas específicas que serão contempladas.