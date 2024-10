A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) oferece 658 vagas em 53 opções de graduação para Ingresso de Diplomado no primeiro semestre de 2025. São 38 cursos de bacharelado e 15 licenciaturas. As inscrições começam na segunda-feira (21) e seguem até e 25 de outubro, com taxa de R$ 60.