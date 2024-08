O futuro do Ensino Superior e o impacto da Educação a Distância (EAD) foram discutidos no Zero Hora Talks – Especial Educação do Amanhã, evento que aconteceu na noite desta segunda-feira (19) em parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). O debate ocorreu no Teatro Unisinos, em Porto Alegre.