Nesta segunda-feira (4), haverá uma reunião do Ministério da Educação (MEC) com representantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para tratar sobre a destituição da reitoria da instituição. No encontro, será apresentado ao ministro Camilo Santana o parecer elaborado pela comissão especial paritária, que pede o impeachment do reitor, Carlos André Bulhões Mendes, e da vice-reitora, Patrícia Pranke.