Local de prova do Enem 2025 é divulgado; saiba como consultar

Provas serão em novembro. Leonidas / stock.adobe.com

Os inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem conferir o local onde realizarão as provas. Os estudantes devem consultar a informação no Cartão de Confirmação, disponibilizado nesta quinta-feira (23) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

🖥️ O documento está disponível no Página do Participante.

Além do local de prova, é possível consultar o número de inscrição, data e horário do exame e o registro se o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

🗓️ As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil — com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, que terão as provas transferidas para 30 de novembro e 7 de dezembro em razão da COP30. Nessas cidades, o Cartão de Confirmação de Inscrição será disponibilizado posteriormente.

Leia Mais Porto Alegre terá "aulão" gratuito preparatório para o Enem

No primeiro dia serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. Já no segundo dia, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.

Enem

Instituído em 1998, o Enem avalia anualmente o desempenho escolar dos estudantes ao término do Ensino Médio. Os participantes que ainda não concluíram o Ensino médio podem participar como treineiros, e os resultados obtidos no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.

As notas do Enem podem ser usadas em processos seletivos coordenados pelo Ministério da Educação, como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) do governo federal.

O desempenho no Enem também é considerado para ingresso em instituições de educação superior de Portugal que têm acordo com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior naquele país.