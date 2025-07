O Colégio Politécnico teve a melhor média entre as gaúchas. Ana Alicia Flores/UFSM / Divulgação

A escola gaúcha com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 é o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), vinculado à rede federal de ensino. Das cinco escolas do RS com melhor média na avaliação, duas são públicas e três particulares.

Considerando o ranking nacional, o RS tem sete escolas entre as cem com melhor média no exame. Os dados foram divulgados na semana passada pelo Ministério da Educação (MEC).

Conforme gestores das instituições, os números são resultado de um amplo trabalho, envolvendo equipes escolares, famílias e esforço dos próprios estudantes. Entre os principais fatores apontados para o sucesso nas avaliações estão o incentivo aos estudos, a disciplina, aulas de reforço para alunos com dificuldades de aprendizagem, e os benefícios do turno integral.

A reportagem ouviu as cinco escolas com médias mais altas no RS no Enem 2024 para entender o que está por trás dos bons resultados e qual a avaliação sobre o impacto das mudanças do Novo Ensino Médio no desempenho.

1º Colégio Politécnico da UFSM (federal)

Cidade: Santa Maria

Santa Maria Dados da escola: tem cerca de 2,5 mil alunos e 170 profissionais, com oferta de Ensino Médio, Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica

tem cerca de 2,5 mil alunos e 170 profissionais, com oferta de Ensino Médio, Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica Porta-vozes: diretora, Marta Von Ende; vice-diretor, Moacir Bolzan; coordenador pedagógico do Ensino Médio, Rodrigo Rozado Leal

O que levou a escola a alcançar o bom desempenho no Enem 2024?

Moacir: É uma soma. Investimento das famílias, qualidade da formação docente, infraestrutura, dedicação de tempo dos profissionais, tudo isso faz a diferença. Conseguimos manter os docentes atuando por 40 horas semanais na escola, dedicados ao ensino, pesquisa e extensão, então, não podemos esperar outra coisa. É resultado desse processo.

Quais diferenciais a escola oferece aos alunos em termos de aprendizagem?

Marta: Todos os nossos professores têm doutorado, é um corpo docente muito qualificado. Também temos uma infraestrutura muito completa. Por ser nos campus da universidade, os alunos têm a oportunidade de vivenciar o ambiente universitário, utilizar os laboratórios dos cursos superiores.

Outro diferencial é o clima organizacional. Todos que estudam ou trabalham aqui têm um sentimento de pertencimento muito forte, é um lugar onde as pessoas gostam de estar, e para os jovens isso faz toda a diferença, buscamos ter esse acolhimento aqui.

As mudanças promovidas pelo Novo Ensino Médio impactaram para o resultado obtido?

Rodrigo: Na reforma do Ensino Médio, houve espaço para a autonomia, e tivemos a liberdade para definir as mudanças com base na nossa própria experiência. A reforma nos obrigou a abrir espaços de interlocução entre as áreas do conhecimento, isso foi importante. A grande diferença é a questão da multidisciplinaridade trazida pela reforma, que nossos professores souberam aproveitar.

A gente nunca fez um planejamento de metas para o Enem. Os resultados têm relação com o formato do Enem, que exige análise crítica, interpretação de gráficos, tabelas e dados. Os alunos têm oportunidade de participar de eventos científicos e culturais da universidade, de projetos de iniciação científica com alunos de graduação e pós-graduação. Isso mexe com a autoestima deles e abre diversas oportunidades.

O Regina Coeli fica no município de Veranópolis. Abraão Frainer / Divulgação

2º Colégio Regina Coeli (privado)

Cidade: Veranópolis

Veranópolis Dados da escola: tem cerca de 500 alunos e 60 profissionais, com oferta da creche até o Ensino Médio

tem cerca de 500 alunos e 60 profissionais, com oferta da creche até o Ensino Médio Porta-voz: coordenadora pedagógica, Eliana Vuelma Festa

O que levou a escola a alcançar o bom desempenho no Enem?

No 3º ano do Ensino Médio eles fazem seis simulados SAS, no modelo Enem, e outro no modelo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Depois, trabalhamos de forma individualizada competências nas quais eles tiveram dificuldade, com exercícios personalizados.

Além da média geral, outro destaque é a nota de redação, tivemos a melhor média do Estado em redação, também tivemos em 2023. O incentivo aos alunos faz toda a diferença. Muitos deles buscam estudar em universidades federais, sonham em estudar fora. As famílias são muito participativas dentro da escola, muito presentes.

Quais diferenciais a escola oferece aos alunos em termos de aprendizagem?

É uma conquista gigante, um trabalho que inicia na Educação Infantil. Com incentivo à leitura, projetos que desenvolvem compreensão de leitura, escrita. Temos a base da iniciação científica já com expedições, experiências relacionadas a ciências da natureza. Desde a Educação infantil trabalhamos com projetos de pesquisa, iniciação científica, laboratórios e atividades práticas.

Também incentivamos os alunos a participarem de olimpíadas e eventos. E ainda o trabalho socioemocional. Nossos alunos têm uma hora semanal desde o 1º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio dedicado à educação socioemocional.

As mudanças promovidas pelo Novo Ensino Médio impactaram para o resultado obtido?

Acredito que não, porque a prova do Enem não teve alteração nenhuma com o Novo Ensino Médio. Por mais que aqui tenhamos adotado as trilhas, a gente não conseguiu colocar isso em prática no Enem porque o formato da prova é o mesmo há muitos anos.

Temos uma carga horária também diferenciada, os alunos do 3º ano do Ensino Médio passam 38 períodos semanais dentro da escola em função das trilhas de aprofundamento e oficinas de redação. Também temos isso na Matemática. Então, eles passam bastante tempo dentro da escola.

O João Paulo I é a única escola da Capital entre as melhores. Arquivo JPSul / Divulgação

3º Colégio João Paulo I – Unidade Sul (privado)

Cidade: Porto Alegre

Porto Alegre Dados da escola: tem cerca de 830 alunos e 73 profissionais, com oferta da Educação Infantil ao Ensino Médio

tem cerca de 830 alunos e 73 profissionais, com oferta da Educação Infantil ao Ensino Médio Porta-voz: diretor, Eduardo Castro

O que levou a escola a alcançar o bom desempenho no Enem?

A cultura de busca por excelência. O colégio desenvolveu, nos últimos 10 anos, uma cultura de valorizar a excelência. Esse é o grande diferencial da escola. Aqui dentro, todo mundo acredita que tanto o aluno, quanto o professor e a escola podem ser cada vez melhores. Essa busca por melhorar constantemente é que nos faz obter bons resultados, seja no Enem, seja em olimpíadas ou feiras de ciências.

Quais diferenciais a escola oferece aos alunos em termos de aprendizagem?

Nossa atuação é focada em quatro pilares: conhecimento, trabalho, autonomia e afeto. Temos um processo de ensino e avaliação centrado no aluno. Isso é um diferencial muito grande, porque cada aluno vive um processo de avaliação.

Diferentemente de outras instituições que, por exemplo, aplicam provas de recuperação ao longo do ano letivo, o João Paulo I tem um processo de recuperação baseado em engajamento e atividades de reforço e autodesempenho. Ao longo do ano letivo, ele vive um processo chamado observatório pedagógico educacional, no qual a recuperação das dificuldades é individualizada, centrada no aluno e por meio do engajamento em atividades pedagógicas.

As mudanças promovidas pelo Novo Ensino Médio impactaram para o resultado obtido?

Impactaram positivamente. As escolas que de fato se adaptaram a essa nova proposta de Ensino Médio se permitiram ter um ensino de fato centrado no indivíduo. A partir daí, o processo fica aprimorado. Muitas escolas optaram por não viver esse processo, e aí os resultados não vêm.

A escola de Ijuí foca em organização e disciplina. Comunicação Social do Colégio Tiradentes de Ijuí / Divulgação

4º Colégio Tiradentes de Ijuí (estadual)

Cidade: Ijuí

Ijuí Dados da escola: tem cerca de 260 alunos e 25 profissionais, com oferta de Ensino Médio

tem cerca de 260 alunos e 25 profissionais, com oferta de Ensino Médio Porta-voz: diretor, tenente-coronel Humberto Lucca

O que levou a escola a alcançar o bom desempenho no Enem?

Neste ano de 2024, o colégio alcançou a melhor média de sua história, motivo de grande satisfação. Por uma série de fatores, iniciativas que envolvem a gestão, organização e metodologia do nosso projeto político pedagógico. A questão de termos simulados aplicados todo trimestre, reforço escolar, turno integral, nivelamento, questões de empoderamento e inteligência emocional. São pequenas coisas que, somadas, desencadeiam no resultado.

Quais diferenciais a escola oferece aos alunos em termos de aprendizagem?

Procuramos desenvolver um trabalho que alie organização e disciplina, desafiando os alunos. Temos um programa de reforço escolar para alunos com desempenho acadêmico abaixo da média, com aulas específicas que buscam contemplar as lacunas e acelerar a aprendizagem.

A escola realiza simulados, são dois a cada trimestre. Desenvolvemos um trabalho significativo na parte esportiva, porque entendemos que o esporte é aliado da aprendizagem. Ajuda a desenvolver autoconfiança e influencia nos resultados acadêmicos. Também trabalhamos a questão socioemocional, com o intuito de melhorar a capacidade de liderança, protagonismo e inteligência emocional.

As mudanças promovidas pelo Novo Ensino Médio impactaram para o resultado obtido?

Como escola pública estadual, foi criada uma matriz curricular que contempla a carreira militar, e muitos alunos buscam isso. Basicamente, além da formação geral básica, temos itinerários com algumas customizações características do colégio. Tal como proposto, entendemos que o Novo Ensino Médio tem um propósito, mas sua implementação não é imediata. O sistema avaliativo não mudou, e os colégios precisam compatibilizar essas novas propostas com o que é cobrado do aluno. É isso que procuramos fazer.

O colégio de Lajeado conta com 1,3 mil alunos. Comunicação do Colégio Evangélico Alberto Torres / Divulgação

5º Colégio Evangélico Alberto Torres (privado)

Cidade: Lajeado

Lajeado Dados da escola: tem cerca de 1,3 mil alunos e 180 profissionais, com oferta da creche até o Ensino Médio

tem cerca de 1,3 mil alunos e 180 profissionais, com oferta da creche até o Ensino Médio Porta-voz: diretor, Rodrigo Maurício Ulrich

O que levou a escola a alcançar o bom desempenho no Enem?

Nosso currículo diversificado, a organização voltada a habilidades e competências, para que o aluno planeje uma carreira e plano de vida que tenha relação com a sociedade. Eles encaram tudo isso com muita dedicação e compromisso com os estudos.

Nossos professores também são muito engajados com sua própria formação. Estamos sempre acompanhando os alunos que têm maior dificuldade, promovendo atividades de reforço.

Quais diferenciais a escola oferece aos alunos em termos de aprendizagem?

É um trabalho vertical que se desenvolve desde a Educação Infantil. Do berçário ao 3º ano do Ensino Médio, temos carga horária em turno integral, justamente para trabalhar essas habilidades e competências. E não são somente componentes curriculares, mas sim um currículo ampliado, com arte, esportes, música, voluntariado, robótica, empreendedorismo. É uma gama de atividades que converge para esse olhar, aliando essas questões ao desenvolvimento cognitivo e à inserção social dos alunos, trabalhando competências socioemocionais.

As mudanças promovidas pelo Novo Ensino Médio impactaram para o resultado obtido?

Somos uma escola que não buscou grandes transformações na organização curricular do Novo Ensino Médio. Buscamos um arranjo que se aproximasse do que já fazíamos, porque nossas práticas vêm ao encontro do que a lei propõe, trazendo a oportunidade do jovem se aprimorar em áreas que tem mais afinidade.