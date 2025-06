O Rio Grande do Sul já conta com mais de 214,4 mil inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os dados, registrados até as 9h de quinta-feira (12), foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).