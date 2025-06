Faculdade promove curso preparatório para Enem voltado a alunos de escolas públicas em Porto Alegre 

Participam da ação 90 alunos de escolas estaduais na Capital. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Até novembro, todos os sábados, 90 alunos de sete escolas públicas da Capital terão aulas gratuitas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A iniciativa é da Estácio Porto Alegre, destinada a estudantes da rede estadual no último ano do Ensino Médio. Neste sábado (7), foi dada a largada do projeto, batizado de Prepara Enem Estácio.

As atividades acontecem presencialmente, no campus do Centro Histórico. As aulas ocorrem de manhã e de tarde, das 8h30min às 17h, com pausa para almoço, distribuído de forma gratuita pelo Instituto FeedMe.

Neste primeiro encontro, os alunos receberam kits com pasta, caderno, lápis, borracha e caneta, além de um livro sobre meio ambiente e sustentabilidade. Os materiais foram fornecidos pelo Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do RS (SinplastRS).

O tema da vez foi redação. O conteúdo do curso preparatório, que abrange todas as áreas do conhecimento exigidas pelo Enem, é ministrado por docentes da instituição de Ensino Superior, com equipe de 12 profissionais.

— A redação é basilar. A nota da redação pode, inclusive, garantir vaga no curso que se almeja. É o que vai atestar competências como dinâmica de desenvolvimento linguístico, coesão, coerência e a própria formação integral do aluno, é fundamental — afirma a professora de Língua Portuguesa e Literatura, Carina Artêncio, que leciona no curso de Direito da Estácio.

Ela propôs que a turma preparasse uma redação sobre “democratização ao acesso do cinema”.

O projeto é fruto de parceria com a 1ª Coordenadoria Regional de Educação, da Secretaria da Educação do RS. As vagas foram distribuídas entre sete instituições de ensino que demonstraram interesse em participar e indicaram estudantes:

Instituto de Educação General Flores da Cunha

Protásio Alves

Raul Pilla

Parobé

José do Patrocínio

Colégio Florinda Tubino Sampaio

Escola Técnica Estadual Irmão Pedro

Foco no Enem

Segundo a diretora do Colégio Protásio Alves, Mariett Cabral, a iniciativa será um complemento fundamental para os alunos do “terceirão”, que estão se preparando para prestar vestibulares e Enem. Mais de 60 alunos demonstraram interesse em participar, sendo que 40 dos 90 estudantes contemplados são do Protásio.

— Os alunos estão encantados. É uma oportunidade única, com professores de excelência, eles estão muito engajados — conta a diretora.

Além das aulas e avaliações semanais, que ficam a critério de cada professor, os alunos terão um simulado no dia 1º de novembro, bem como aulões nas vésperas das provas. Por fim, terão também apoio psicológico para auxiliar a lidar com a ansiedade.

Os alunos terão encontros com a coordenadora do curso de Psicologia, Greice Carvalho, que dará orientações para fortalecer a saúde mental.

— Ao longo dos meses, eles terão todo o conteúdo do Enem e também esse acompanhamento psicológico, trabalhando a ansiedade, preparação pré-prova, gestão do tempo e orientação profissional — explica o diretor da Estácio Porto Alegre, Diego Cândido.