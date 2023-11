Foram identificadas oito pessoas que divulgaram imagens dos cadernos de questões do Enem 2023 no primeiro dia de aplicação das provas, no último domingo (5). Segundo informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a Polícia Federal identificou pessoas que cometeram as irregularidades em Caruaru (PE), Natal (RN), Cornélio Procópio (PR) e Brasília (DF).