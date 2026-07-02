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Melhores escolas do RS no Enem 2025: saiba o que une as instituições com as maiores médias

Embora adotem estratégias diferentes, gestões compartilham trabalho de base com leitura, escrita e hábitos de estudo que tem início no Ensino Fundamental

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Isabella Sander

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