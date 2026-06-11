Enem e Vestibular

Atenção aos prazos 
Notícia

UFRGS publica edital para isenção de taxa de inscrição no vestibular 2027; saiba como solicitar

Benefício é destinado a concluintes do Ensino Médio com renda inferior a 1,5 salário mínimo 

Zero Hora

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