UFRGS publica edital para isenção de taxa de inscrição no vestibular 2027; saiba como solicitar

Candidatos poderão solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 13 de julho e 3 de agosto de 2026. Félix Zucco / Agencia RBS

Candidatos do vestibular 2027 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 13 de julho e 3 de agosto de 2026. O edital do programa foi publicado nesta quarta-feira (10) e está disponível no link. Os pedidos devem ser encaminhados pelo formulário disponível na página do vestibular.

O benefício será concedido a estudantes de baixa renda que estejam concluindo o Ensino Médio em 2026 em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. É preciso ter renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo (o equivalente a R$ 2.431,50), considerando os meses de maio e junho de 2026.

É preciso preencher o formulário e enviar a documentação pelo portal do candidato. Os estudantes devem enviar documentos de identificação e comprovantes de escolaridade e renda. O resultado preliminar será divulgado em 11 de agosto.

No site do vestibular, a universidade tem um passo a passo da solicitação, além de modelos de declarações e comprovantes. Membros de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) não precisam enviar a documentação comprobatória de renda.