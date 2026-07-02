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"É preciso pensar o processo de aprendizagem": o que une as melhores escolas do RS no Enem 2025

Embora adotem estratégias diferentes, instituições compartilham trabalho de base que tem início no Ensino Fundamental; veja ranking

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Isabella Sander

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