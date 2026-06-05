Inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira; saiba como participar

Informações devem ser consultadas no site do INEP. sidneydealmeida / stock.adobe.com

As inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) terminam às 23h59min desta sexta-feira (5). As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.

No primeiro domingo, os candidatos terão de responder 45 questões de linguagens, sendo 40 de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol, mais 45 de ciências humanas, além de fazer a redação.

No domingo seguinte, serão aplicadas as 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.

Como fazer a inscrição do Enem 2026?

Para realizar a inscrição, o participante precisa seguir os seguintes passos:

Acesse o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas ( Inep );

); Clique em "Inscrição";

Informe o CPF e a data de nascimento e cliquem em "Iniciar inscrição";

Preencha seus dados pessoais conforme solicitado pelo site;

Escolha entre inglês ou espanhol para a prova de língua estrangeira;

Preencha o questionário sócioeconomico;

Clique em finalizar inscrição;

Para ter acesso às informações sobre locais de prova e pagamento da taxa de inscrição é necessário acessar a Página do Participante, fazendo login com o gov.br.

Taxa de inscrição

Participantes que não obtiverem a isenção terão a inscrição confirmada mediante o pagamento de uma taxa de R$ 85, que pode ser paga por boleto bancário, pix ou cartão de crédito.

Quem conseguiu o benefício deve realizar a inscrição dentro do prazo. Caso contrário, não poderá prestar o exame.

Pré-inscrição automática

Estudantes regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio da rede pública estarão automaticamente pré-inscritos. Eles devem acessar a Página do Participante para confirmar as informações e selecionar a opção de línguas que querem em sua prova.

Já estudantes de 1º e 2º ano e os candidatos que já concluíram o Ensino Médio precisarão preencher a solicitação e inscrição.

Cronograma Enem 2026

Inscrições : de 25 de maio a 5 de junho

: de 25 de maio a 5 de junho Pagamento da taxa de inscrição : de 25 de maio a 10 de junho

: de 25 de maio a 10 de junho Solicitação para inserção de nome social : de 25 de maio a 5 de junho

: de 25 de maio a 5 de junho Solicitação de atendimento especializado : de 25 de maio a 5 de junho

: de 25 de maio a 5 de junho Resultado do atendimento especializado : 19 de junho

: 19 de junho Recurso do atendimento especializado : de 22 a 26 de junho

: de 22 a 26 de junho Resultado do recurso : 3 de julho

: 3 de julho Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

Quando serão as provas do Enem?

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30min

13h30min Término das provas no 1º dia: 19h

19h Término das provas no 2º dia: 18h30min.