Inscrições para o Enem 2026 são prorrogadas até a próxima semana

Informações devem ser consultadas no site do Inep. sidneydealmeida / stock.adobe.com

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foram prorrogadas por uma semana. O prazo, que se encerraria nesta sexta-feira (5), foi ampliado até a próxima sexta (12). A medida foi anunciada pelo Ministério da Educação (MEC) em edição extra do Diário Oficial da União.

Com a mudança, estudantes poderão se inscrever até a próxima semana pela Página do Participante. O horário se mantém o mesmo: até as 23h59min.

O novo cronograma também altera a data limite para o pagamento da taxa de inscrição. O valor será de R$ 85, como nos anos anteriores. Os candidatos que não possuem direito à isenção devem efetuar o pagamento obrigatoriamente até 17 de junho.

Vale lembrar que, a partir deste ano, alunos no último ano do Ensino Médio terão inscrição automática. É necessário confirmar a participação no exame pelo site. As provas serão aplicadas em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro de 2026.

Novo cronograma

Inscrições: até 12 de junho

até 12 de junho Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho

até 17 de junho Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

Como fazer a inscrição do Enem 2026?

Para realizar a inscrição, o participante precisa seguir os seguintes passos:

Acesse o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas ( Inep )

) Clique em "Inscrição"

Informe o CPF e a data de nascimento e clique em "Iniciar inscrição"

Preencha seus dados pessoais conforme solicitado pelo site

Escolha entre inglês ou espanhol para a prova de língua estrangeira

Preencha o questionário socioeconômico

Clique em finalizar inscrição

Para ter acesso às informações sobre locais de prova e pagamento da taxa de inscrição é necessário acessar a Página do Participante, fazendo login com o gov.br.

Horários das provas em 8 e 15 de novembro