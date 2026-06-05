Enem e Vestibular

Atenção às datas
Notícia

Inscrições para o Enem 2026 são prorrogadas até a próxima semana

Novo cronograma também altera a data limite para o pagamento de taxa. Provas serão aplicadas em novembro

Sofia Lungui

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