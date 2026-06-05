Inscrições para o Enem 2026 são prorrogadas até a próxima semana

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foram prorrogadas por uma semana. O prazo, que se encerraria nesta sexta-feira (5), foi ampliado até a próxima sexta (12). A medida foi anunciada pelo Ministério da Educação (MEC) em edição extra do Diário Oficial da União.
Com a mudança, estudantes poderão se inscrever até a próxima semana pela Página do Participante. O horário se mantém o mesmo: até as 23h59min.
O novo cronograma também altera a data limite para o pagamento da taxa de inscrição. O valor será de R$ 85, como nos anos anteriores. Os candidatos que não possuem direito à isenção devem efetuar o pagamento obrigatoriamente até 17 de junho.
Vale lembrar que, a partir deste ano, alunos no último ano do Ensino Médio terão inscrição automática. É necessário confirmar a participação no exame pelo site. As provas serão aplicadas em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro de 2026.
Novo cronograma
- Inscrições: até 12 de junho
- Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro
Como fazer a inscrição do Enem 2026?
Para realizar a inscrição, o participante precisa seguir os seguintes passos:
- Acesse o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep)
- Clique em "Inscrição"
- Informe o CPF e a data de nascimento e clique em "Iniciar inscrição"
- Preencha seus dados pessoais conforme solicitado pelo site
- Escolha entre inglês ou espanhol para a prova de língua estrangeira
- Preencha o questionário socioeconômico
- Clique em finalizar inscrição
Para ter acesso às informações sobre locais de prova e pagamento da taxa de inscrição é necessário acessar a Página do Participante, fazendo login com o gov.br.
Horários das provas em 8 e 15 de novembro
- Abertura dos portões: 12h
- Fechamento dos portões: 13h
- Início das provas: 13h30min
- Término das provas no 1º dia: 19h
- Término das provas no 2º dia: 18h30min