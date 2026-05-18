UFRGS divulga as datas do vestibular 2027; confira os dias de prova

Serão 15 questões em cada uma das nove nas provas objetivas e mais uma redação. Camila Hermes / Agencia RBS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, nesta segunda-feira (18), as datas de aplicação do vestibular 2027. As provas ocorrerão nos dias 28 e 29 de novembro. Serão 15 questões em cada uma das nove provas objetivas, além de uma redação.

Estão disponíveis no site do vestibular os conteúdos programáticos das provas e a lista das leituras obrigatórias. Os candidatos com deficiência visual podem solicitar a disponibilização das obras em formato de áudio.

A universidade também disponibilizou aos vestibulandos o acesso aos cadernos de provas de anos anteriores, no menu Provas de Processos Seletivos.