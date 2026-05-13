Resultado da isenção do Enem 2026 é divulgado nesta quarta-feira; veja como conferir

Participantes que tiveram a gratuidade aprovada devem aguardar a abertura das inscrições para efetivar a participação no Enem 2026. sidneydealmeida / stock.adobe.com

Estudantes que solicitaram a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 já podem conferir se o benefício foi aprovado. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (13) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A consulta deve ser feita na Página do Participante, com o login da conta Gov.br.

Agora, quem teve a gratuidade aprovada deve aguardar a abertura das inscrições para efetivar a participação no Enem 2026. Quem teve o pedido negado pode entrar com recurso entre os dias 13 e 19 de maio, diretamente no site do Inep. O resultado final, após as contestações, será publicado no dia 25 de maio.

Além da isenção para 2026, o sistema também informa o resultado das justificativas de ausência para quem faltou ao Enem 2025 e deseja realizar o exame gratuitamente neste ano.