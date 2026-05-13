Resultado da isenção do Enem 2026 é divulgado nesta quarta-feira; veja como conferir

Estudantes que solicitaram a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 já podem conferir se o benefício foi aprovado. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (13) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
A consulta deve ser feita na Página do Participante, com o login da conta Gov.br.
Agora, quem teve a gratuidade aprovada deve aguardar a abertura das inscrições para efetivar a participação no Enem 2026. Quem teve o pedido negado pode entrar com recurso entre os dias 13 e 19 de maio, diretamente no site do Inep. O resultado final, após as contestações, será publicado no dia 25 de maio.
Além da isenção para 2026, o sistema também informa o resultado das justificativas de ausência para quem faltou ao Enem 2025 e deseja realizar o exame gratuitamente neste ano.
Vale lembrar que a gratuidade é destinada a alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública, candidatos que cursaram toda etapa em escola pública (ou como bolsistas integrais na privada) e inscritos no CadÚnico.