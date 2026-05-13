Resultado da isenção do Enem 2026 é divulgado nesta quarta-feira; veja como conferir

Enem e Vestibular

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Candidatos têm até o dia 19 de maio para contestar indeferimentos; aprovação da gratuidade não garante inscrição automática no exame

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

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