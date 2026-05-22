Enem 2026: inscrições começam na próxima segunda-feira; veja as datas das provas

O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano foi publicado pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira (22). As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. As inscrições poderão ser realizadas a partir da próxima segunda-feira (25) e seguem até 5 de junho.
No primeiro domingo de prova, os candidatos terão de responder 45 questões de linguagens, sendo 40 de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol, mais 45 de ciências humanas, além de fazer a redação.
No domingo seguinte, serão aplicadas as 45 questões de matemática e as 45 de ciências da natureza.
Cronograma do Enem 2026
- Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho
- Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho
- Solicitação para inserção de nome social: de 25 de maio a 5 de junho
- Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho
- Resultado do atendimento especializado: 19 de junho
- Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho
- Resultado do recurso: 3 de julho
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro
Participantes que não obtiverem a isenção terão a inscrição confirmada mediante o pagamento de uma taxa de R$ 85. Já os que conseguirem o benefício também devem se inscrever dentro do prazo. Caso contrário, não poderão prestar o exame.
Disciplinas e horários
Como aconteceu nas últimas edições, o Enem 2026 será aplicado em dois dias.
8 de novembro (1º domingo)
A prova aplicada apresentará:
- 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol)
- 45 questões de ciências humanas
- Redação
15 de novembro (2º domingo)
A prova aplicada apresentará:
- 45 questões de matemática
- 45 questões de ciências da natureza
Horários de aplicação (no fuso de Brasília)
- Abertura dos portões: 12h
- Fechamento dos portões: 13h
- Início das provas: 13h30min
- Término das provas no 1º dia: 19h
- Término das provas no 2º dia: 18h30min
Pré-inscrição automática
Estudantes regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio da rede pública estarão automaticamente pré-inscritos. Eles devem acessar a Página do Participante para confirmar as informações e selecionar a opção de línguas que querem em sua prova.
Já estudantes de 1º e 2º ano e os candidatos que já concluíram o Ensino Médio precisarão preencher a solicitação e inscrição.