Enem 2026: inscrições começam na próxima segunda-feira; veja as datas das provas

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. sidneydealmeida / stock.adobe.com

O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano foi publicado pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira (22). As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. As inscrições poderão ser realizadas a partir da próxima segunda-feira (25) e seguem até 5 de junho.

No primeiro domingo de prova, os candidatos terão de responder 45 questões de linguagens, sendo 40 de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol, mais 45 de ciências humanas, além de fazer a redação.

No domingo seguinte, serão aplicadas as 45 questões de matemática e as 45 de ciências da natureza.

Cronograma do Enem 2026

Inscrições : de 25 de maio a 5 de junho

: de 25 de maio a 5 de junho Pagamento da taxa de inscrição : de 25 de maio a 10 de junho

: de 25 de maio a 10 de junho Solicitação para inserção de nome social : de 25 de maio a 5 de junho

: de 25 de maio a 5 de junho Solicitação de atendimento especializado : de 25 de maio a 5 de junho

: de 25 de maio a 5 de junho Resultado do atendimento especializado : 19 de junho

: 19 de junho Recurso do atendimento especializado : de 22 a 26 de junho

: de 22 a 26 de junho Resultado do recurso : 3 de julho

: 3 de julho Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

Participantes que não obtiverem a isenção terão a inscrição confirmada mediante o pagamento de uma taxa de R$ 85. Já os que conseguirem o benefício também devem se inscrever dentro do prazo. Caso contrário, não poderão prestar o exame.

Disciplinas e horários

Como aconteceu nas últimas edições, o Enem 2026 será aplicado em dois dias.

8 de novembro (1º domingo)

A prova aplicada apresentará:

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol)

45 questões de ciências humanas

Redação

15 de novembro (2º domingo)

A prova aplicada apresentará:

45 questões de matemática

45 questões de ciências da natureza

Leia Mais Inscrição automática e 10 mil novos locais de prova: veja as novidades para o Enem 2026

Horários de aplicação (no fuso de Brasília)

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30min

13h30min Término das provas no 1º dia: 19h

19h Término das provas no 2º dia: 18h30min

Pré-inscrição automática

Estudantes regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio da rede pública estarão automaticamente pré-inscritos. Eles devem acessar a Página do Participante para confirmar as informações e selecionar a opção de línguas que querem em sua prova.