Enem 2026: 5 estratégias para melhorar o desempenho nos estudos

Pequenas mudanças na forma de estudar podem contribuir para mais foco e segurança na hora de realizar a prova. voronaman / Shutterstock | Portal EdiCase

Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Os estudantes devem se inscrever até o dia 5 de junho, por meio da Página do Participante. O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicarão as provas em 8 e 15 de novembro.

Diante da competitividade da prova, é recomendado que os estudantes iniciem desde já uma preparação estratégica e organizada. De acordo com Daniel Reis, coordenador pedagógico do Estratégia Vestibulares, a combinação entre planejamento, revisão contínua e equilíbrio emocional pode impactar diretamente o desempenho dos candidatos.

Abaixo, o especialista lista 5 estratégias para melhorar o desempenho nos estudos para o Enem. Confira!

1. Organize uma rotina de estudos

O primeiro passo é criar um cronograma com horários definidos e alternância entre disciplinas. De acordo com Daniel Reis, a regularidade é mais importante do que longas jornadas de estudo.

— O estudante precisa manter constância ao longo dos meses para evitar sobrecarga próximo à prova — afirma.

2. Priorize conteúdos e revisões frequentes

O foco deve estar nos temas que são mais recorrentes na prova. A sugestão é priorizar revisões objetivas, especialmente por meio de videoaulas curtas ou materiais sintetizados sobre os conteúdos com maior probabilidade de serem cobrados.

— A ideia é revisar pontos centrais de cada disciplina para não errar por detalhes — explica.

Além do aprendizado teórico, revisar conteúdos já estudados é essencial para fortalecer a memória e evitar esquecimentos. Ferramentas como resumos, mapas mentais e flashcards podem ajudar na fixação de fórmulas, conceitos e temas recorrentes do Enem.

3. Resolva exercícios e simulados

A prática é uma das principais estratégias para acompanhar a evolução do desempenho e identificar dificuldades. Segundo Daniel Reis, os simulados também ajudam o estudante a desenvolver resistência e controle do tempo de prova.

— Mais importante do que estudar muitas horas é estudar com estratégia — ressalta.

Desenvolver técnicas de leitura direcionada pode ajudar o estudante a interpretar as questões com mais agilidade e precisão durante a prova. metamorworks / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Desenvolva estratégias de leitura e interpretação

Como o Enem exige alta capacidade de interpretação textual, treinar a leitura direcionada das questões pode fazer diferença no resultado. A orientação é começar pelo comando da pergunta e pelas alternativas antes de ler o texto-base completo.

— Isso ajuda o estudante a direcionar melhor a atenção durante a resolução — comenta o coordenador pedagógico.

5. Cuide da saúde mental e do descanso

Sono adequado, pausas programadas e atividades físicas leves também devem fazer parte da preparação. O equilíbrio emocional influencia diretamente a capacidade de concentração e aprendizagem dos candidatos.