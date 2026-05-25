Enem 2026 abre inscrições hoje; veja o passo a passo e até quando se inscrever para o exame

As inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) começaram nesta segunda-feira (25) e seguem até o 5 dia de junho.
As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro domingo, os candidatos terão de responder 45 questões de linguagens, sendo 40 de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol, mais 45 de ciências humanas, além de fazer a redação.
No domingo seguinte, serão aplicadas as 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.
Como se inscrever no Enem
Para realizar a inscrição, o participante precisa seguir os seguintes passos:
- Acesse o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep);
- Clique em "Inscrição";
- Informe o CPF e a data de nascimento e cliquem em "Iniciar inscrição";
- Preencha seus dados pessoais conforme solicitado pelo site;
- Escolha entre inglês ou espanhol para a prova de língua estrangeira;
- Preencha o questionário sócioeconomico;
- Clique em finalizar inscrição;
Para ter acesso às informações sobre locais de prova e pagamento da taxa de inscrição é necessário acessar a Página do Participante, fazendo login com o gov.br.
Isenção da taxa de inscrição
O prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição terminou no dia 30 de abril.
Participantes que não obtiverem a isenção terão a inscrição confirmada mediante o pagamento de uma taxa de R$ 85, que pode ser paga por boleto bancário, pix ou cartão de crédito.
Quem conseguiu o benefício deve realizar a inscrição dentro do prazo. Caso contrário, não poderá prestar o exame.
Cronograma do Enem 2026
- Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho
- Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho
- Solicitação para inserção de nome social: de 25 de maio a 5 de junho
- Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho
- Resultado do atendimento especializado: 19 de junho
- Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho
- Resultado do recurso: 3 de julho
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro
Provas
- Abertura dos portões: 12h
- Fechamento dos portões: 13h
- Início das provas: 13h30min
- Término das provas no 1º dia: 19h
- Término das provas no 2º dia: 18h30min
Pré-inscrição automática
Estudantes regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio da rede pública estarão automaticamente pré-inscritos. Eles devem acessar a Página do Participante para confirmar as informações e selecionar a opção de línguas que querem em sua prova.
Já estudantes de 1º e 2º ano e os candidatos que já concluíram o Ensino Médio precisarão preencher a solicitação e inscrição.
Buscas no Google Trends
A inscrição do Enem 2026 foi destaque nas buscas do Google nesta segunda-feira (25). Foram mais de 20 mil buscas, resultando em 500% de interesse dos usuários.