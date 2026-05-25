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Enem 2026 abre inscrições hoje; veja o passo a passo e até quando se inscrever para o exame

Candidatos terão até 5 de junho para garantir participação no exame; provas serão aplicadas em novembro

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