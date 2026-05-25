Enem 2026 abre inscrições hoje; veja o passo a passo e até quando se inscrever para o exame

Inscrições podem ser realizadas pelo site ou aplicativo do Inep. Leonidas / stock.adobe.com

As inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) começaram nesta segunda-feira (25) e seguem até o 5 dia de junho.

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro domingo, os candidatos terão de responder 45 questões de linguagens, sendo 40 de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol, mais 45 de ciências humanas, além de fazer a redação.

No domingo seguinte, serão aplicadas as 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.

Como se inscrever no Enem

Para realizar a inscrição, o participante precisa seguir os seguintes passos:

Acesse o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas ( Inep );

); Clique em "Inscrição";

Informe o CPF e a data de nascimento e cliquem em "Iniciar inscrição";

Preencha seus dados pessoais conforme solicitado pelo site;

Escolha entre inglês ou espanhol para a prova de língua estrangeira;

Preencha o questionário sócioeconomico;

Clique em finalizar inscrição;

Para ter acesso às informações sobre locais de prova e pagamento da taxa de inscrição é necessário acessar a Página do Participante, fazendo login com o gov.br.

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Isenção da taxa de inscrição

O prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição terminou no dia 30 de abril.

Participantes que não obtiverem a isenção terão a inscrição confirmada mediante o pagamento de uma taxa de R$ 85, que pode ser paga por boleto bancário, pix ou cartão de crédito.

Quem conseguiu o benefício deve realizar a inscrição dentro do prazo. Caso contrário, não poderá prestar o exame.

Cronograma do Enem 2026

Inscrições : de 25 de maio a 5 de junho

: de 25 de maio a 5 de junho Pagamento da taxa de inscrição : de 25 de maio a 10 de junho

: de 25 de maio a 10 de junho Solicitação para inserção de nome social : de 25 de maio a 5 de junho

: de 25 de maio a 5 de junho Solicitação de atendimento especializado : de 25 de maio a 5 de junho

: de 25 de maio a 5 de junho Resultado do atendimento especializado : 19 de junho

: 19 de junho Recurso do atendimento especializado : de 22 a 26 de junho

: de 22 a 26 de junho Resultado do recurso : 3 de julho

: 3 de julho Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

Provas

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30min

13h30min Término das provas no 1º dia: 19h

19h Término das provas no 2º dia: 18h30min

Pré-inscrição automática

Estudantes regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio da rede pública estarão automaticamente pré-inscritos. Eles devem acessar a Página do Participante para confirmar as informações e selecionar a opção de línguas que querem em sua prova.

Já estudantes de 1º e 2º ano e os candidatos que já concluíram o Ensino Médio precisarão preencher a solicitação e inscrição.

Buscas no Google Trends

Inscrições do Enem começaram nesta segunda-feira. Google Trends / Reprodução

A inscrição do Enem 2026 foi destaque nas buscas do Google nesta segunda-feira (25). Foram mais de 20 mil buscas, resultando em 500% de interesse dos usuários.