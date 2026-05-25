Com prova online e aulas em agosto, Unisinos recebe inscrições para Vestibular de Inverno 2026

Seleção abrange a maioria dos cursos de graduação da Unisinos. Rodrigo W. Blum / Unisinos Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Vestibular de Inverno 2026 da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Os candidatos farão uma prova de redação online a partir de um dos dois temas propostos. Interessados têm até 3 de agosto para se inscrever no site da Unisinos – data em que também começam as aulas.

A prova pode ser feita a qualquer momento: assim que a inscrição for concluída, ela já é liberada no sistema, sem um dia específico. Depois de acessar o espaço da prova, o candidato tem duas horas para concluí-la.

O processo seletivo abrange a maioria dos cursos de graduação, com exceção de Administração – Gestão para Inovação e Liderança, tanto na modalidade presencial quanto na semipresencial; e Medicina, com ingresso feito por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conforme edital próprio.

Para as modalidades Transferência ou Ingresso de Diplomados – incluindo Medicina –, as inscrições estarão abertas a partir de 2 de junho.

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