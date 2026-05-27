Aplicador de prova do Enem pode receber até R$ 864 por dia; saiba como se inscrever

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026. Os selecionados podem ganhar até R$ 864 por dia. O prazo para participar vai até 28 de junho.
Os certificadores atuarão presencialmente na fiscalização do Enem, na Prova Nacional Docente (PND) e no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).
A remuneração padrão é de R$ 510 por dia. O valor sobe para R$ 864 quando o profissional precisar se deslocar mais de 150 quilômetros.
Quem pode se inscrever
- Servidores públicos federais em exercício
- Docentes efetivos (concursados) das redes estaduais e municipais com atuação em sala de aula em 2026
Profissionais com vínculo temporário, terceirizados ou celetistas estão impedidos de participar.
Requisitos
É necessário:
- Ter Ensino Médio completo
- Possuir smartphone ou tablet com internet móvel própria (Android 5.1 ou iOS 10, no mínimo)
- Não estar inscrito como participante nos exames em que for atuar (Enem, PND ou Enamed 2026
- Não ter ter cônjuge ou parentes de até 3º grau inscritos
- Não ter débitos com a Receita Federal
- Não ter envolvimento com a logística das provas em 2026
- Assinar o Termo de Sigilo, Compromisso e Confidencialidade
Como se inscrever
As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da RNC, entre 8 e 28 de junho de 2026, até as 23h59min (horário de Brasília).
É preciso informar CPF, data de nascimento, e-mail e telefone. Quem nunca acessou o sistema deve se cadastrar previamente em sso.acesso.gov.br.
O que faz o certificador
O profissional trabalha das 8h às 20h no dia da prova. Entre as funções:
- Verificar a integridade dos malotes
- Acompanhar a equipe de aplicação
- Conferir horários de abertura e fechamento de portões
- Preencher relatório via sistema RNC
O Inep não cobre despesas com transporte, alimentação ou hospedagem.
Cronograma
- Inscrição: 8 a 28 de junho
- Divulgação dos inscritos confirmados: 6 de julho
- Recurso das inscrições não confirmadas: 7 a 12 de julho
- Resultado do recurso e convocação para capacitação: 27 de julho
- Aplicação do Enamed 2026: 13 de setembro
- Aplicação da PND 2026: 20 de setembro
- Aplicação do Enem 2026: 1 e 8 de novembro