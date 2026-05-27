Aplicador de prova do Enem pode receber até R$ 864 por dia; saiba como se inscrever

Candidatos podem ganhar até R$ 864 por dia para fiscalizar a aplicação do Enem 2026. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026. Os selecionados podem ganhar até R$ 864 por dia. O prazo para participar vai até 28 de junho.

Os certificadores atuarão presencialmente na fiscalização do Enem, na Prova Nacional Docente (PND) e no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

A remuneração padrão é de R$ 510 por dia. O valor sobe para R$ 864 quando o profissional precisar se deslocar mais de 150 quilômetros.

Quem pode se inscrever

Servidores públicos federais em exercício

Docentes efetivos (concursados) das redes estaduais e municipais com atuação em sala de aula em 2026

Profissionais com vínculo temporário, terceirizados ou celetistas estão impedidos de participar.

Requisitos

É necessário:

Ter Ensino Médio completo

Possuir smartphone ou tablet com internet móvel própria (Android 5.1 ou iOS 10, no mínimo)

Não estar inscrito como participante nos exames em que for atuar (Enem, PND ou Enamed 2026

Não ter ter cônjuge ou parentes de até 3º grau inscritos

Não ter débitos com a Receita Federal

Não ter envolvimento com a logística das provas em 2026

Assinar o Termo de Sigilo, Compromisso e Confidencialidade

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da RNC, entre 8 e 28 de junho de 2026, até as 23h59min (horário de Brasília).

É preciso informar CPF, data de nascimento, e-mail e telefone. Quem nunca acessou o sistema deve se cadastrar previamente em sso.acesso.gov.br.

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O que faz o certificador

O profissional trabalha das 8h às 20h no dia da prova. Entre as funções:

Verificar a integridade dos malotes

Acompanhar a equipe de aplicação

Conferir horários de abertura e fechamento de portões

Preencher relatório via sistema RNC

O Inep não cobre despesas com transporte, alimentação ou hospedagem.

Cronograma