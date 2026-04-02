Programa do CIEE e governo do RS abre 8 mil vagas em curso gratuito preparatório para Enem

Angelo Miguel / MEC / Divulgação

Estão abertas, a partir desta quinta-feira (2), inscrições para 8 mil vagas no programa Universitário do Amanhã, que oferece formação para o Enem. A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social do RS e do CIEE-RS contempla alunos e ex-alunos da rede pública que residem no RS.

A edição de 2026 conta com um aplicativo que reúne todos os conteúdos do curso, permitindo também o acesso pelo celular, com baixo consumo de dados de internet, ampliando o alcance para estudantes em situação de vulnerabilidade social.

Para se inscrever, os estudantes devem residir no Estado, estar cursando a partir do 1º ano do Ensino Médio em 2026 ou ter concluído o Ensino Médio na rede pública de ensino do Rio Grande do Sul. Inscritos no CadÚnico terão preferência.

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Além das aulas online, os estudantes terão acesso a um banco de questões de provas anteriores do Enem, testes vocacionais e simulados, acompanhamento contínuo para esclarecimento de dúvidas sobre inscrições e acesso à plataforma e acesso ilimitado aos conteúdos até a data da prova.