Inscrições para o Vestibular de Inverno da PUCRS abrem nesta terça-feira 

Vestibular de Inverno é voltado para graduações presenciais. Giordano Toldo / PUCRS / Divulgação

A partir desta terça-feira (28), estudantes interessados em ingressar no Ensino Superior ainda em 2026 podem se inscrever para o Vestibular de Inverno da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). A seleção é voltada para cursos de graduação presenciais. As aulas começam no segundo semestre.

As inscrições devem ser feitas no site da PUCRS, com taxa de R$ 60. A universidade oferece três modalidades de ingresso:

prova de redação online

aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem )

) combinação das duas opções – neste caso, a instituição considera a maior nota para a classificação

Formas de ingresso

A redação estará disponível entre as 12h do dia 10 de junho (quarta‑feira) e as 12h do dia 11 (quinta‑feira). O candidato terá uma hora para concluir a prova.