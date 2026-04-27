Inscrições para o Vestibular de Inverno da PUCRS abrem nesta terça-feira 

A partir desta terça-feira (28), estudantes interessados em ingressar no Ensino Superior ainda em 2026 podem se inscrever para o Vestibular de Inverno da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). A seleção é voltada para cursos de graduação presenciais. As aulas começam no segundo semestre.
As inscrições devem ser feitas no site da PUCRS, com taxa de R$ 60. A universidade oferece três modalidades de ingresso:
- prova de redação online
- aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
- combinação das duas opções – neste caso, a instituição considera a maior nota para a classificação
Formas de ingresso
A redação estará disponível entre as 12h do dia 10 de junho (quarta‑feira) e as 12h do dia 11 (quinta‑feira). O candidato terá uma hora para concluir a prova.
No aproveitamento da nota do Enem, são aceitos os resultados dos exames realizados entre 2012 e 2025. A nota serve como critério de classificação.