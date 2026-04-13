Enem 2026: quem tem direito à isenção da taxa de inscrição? Veja critérios e até quando solicitar

Datas de realização do Enem 2026 ainda não foram divulgadas. Leonidas / stock.adobe.com

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa a tomar forma em 2026. A partir desta segunda-feira (13), interessados em prestar a prova neste ano podem solicitar isenção da taxa de inscrição na Página do Participante. Veja o passo a passo.

Aplicado para quatro grupos de estudantes, o benefício poderá ser solicitado até as 23h59min de 24 de abril. Vale lembrar que a solicitação do benefício não assegura a participação no Enem 2026.

O período de inscrições para a prova ainda não foi aberto. Mesmo que tenha o benefício aprovado, o estudante precisará realizar a candidatura posteriormente.

Quem tem direito a isenção?

Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a gratuidade se aplica aos interessados que se enquadrem em ao menos um dos grupos a seguir.

Alunos de escolas públicas que estejam matriculados no Ensino Médio em 2026

Estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública ou foram bolsistas em escolas privadas, com renda igual ou inferior a uma salário mínimo e meio

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e cadastradas no Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal (CadÚnico)

Alunos inscritos no programa Pé-de-Meia, benefício do Ministério da Educação

Leia Mais Com notas abaixo do esperado, candidatos do Enem 2025 reclamam de correção da redação

Como solicitar o benefício?

Acesse a Página do Participante

Faça login com a conta gov.br, com CPF e senha

Preencha o formulário de solicitação de isenção, com os dados pessoais solicitados, como CPF e data de nascimento

Também será preciso informar dados sobre a situação socioeconômica do candidato

Em caso de alunos registrados no CadÚnico, pode ser necessário informar o NIS

Anexe os documentos necessários, se o sistema solicitar, em PDF, PNG ou JPG, com tamanho até 2 MB

O resultado será divulgado em 8 de maio, conforme o Inep. Depois disso, entre 11 e 15 do mesmo mês, os candidatos com pedido de isenção negado poderão apresentar recurso. O resultado dos recursos será publicado em 22 de maio.

Ausência no Enem 2025