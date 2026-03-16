Ailton Krenak e Silvina Ocampo estão entre as novidades nas leituras obrigatórias do Vestibular 2027 da UFRGS. Camila Hermes / Agencia RBS

Os livros Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak; Macunaíma, de Mário de Andrade; A Fúria, de Silvina Ocampo; e A Teus Pés, de Ana Cristina César, são as obras que passam a integrar a lista de leituras obrigatórias do Vestibular 2027 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Os títulos substituem quatro obras: A Terra dos Mil Povos, de Kaká Werá; Água Funda, de Ruth Guimarães; Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez; e Um Útero é do Tamanho de um Punho, de Angélica Freitas. A Visão das Plantas, de Djaimilia Pereira de Almeida, que entrou na lista de 2026, se mantém.

Ao todo, 12 obras integram o conjunto de leituras obrigatórias do vestibular da UFRGS. A nova lista foi publicada nesta segunda-feira (16) pela Comissão Permanente de Seleção e está disponível na página do Vestibular 2027.

As demais informações sobre as provas, com edital, orientações para solicitação de isenção, período de inscrições e datas de aplicação serão divulgadas posteriormente neste link.

Leituras obrigatórias do Vestibular 2027: