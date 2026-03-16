Os livros Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak; Macunaíma, de Mário de Andrade; A Fúria, de Silvina Ocampo; e A Teus Pés, de Ana Cristina César, são as obras que passam a integrar a lista de leituras obrigatórias do Vestibular 2027 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Os títulos substituem quatro obras: A Terra dos Mil Povos, de Kaká Werá; Água Funda, de Ruth Guimarães; Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez; e Um Útero é do Tamanho de um Punho, de Angélica Freitas. A Visão das Plantas, de Djaimilia Pereira de Almeida, que entrou na lista de 2026, se mantém.
Ao todo, 12 obras integram o conjunto de leituras obrigatórias do vestibular da UFRGS. A nova lista foi publicada nesta segunda-feira (16) pela Comissão Permanente de Seleção e está disponível na página do Vestibular 2027.
As demais informações sobre as provas, com edital, orientações para solicitação de isenção, período de inscrições e datas de aplicação serão divulgadas posteriormente neste link.
Leituras obrigatórias do Vestibular 2027:
- Machado de Assis - Quincas Borba
- José de Alencar - O Demônio Familiar
- Virginia Woolf - Mrs. Dalloway
- Djaimilia Pereira de Almeida - A Visão das Plantas
- Paulina Chiziane - Niketche: Uma História de Poligamia
- Jeferson Tenório - O Avesso da Pele
- José Falero - Mas em que Mundo tu Vive?
- Lupicínio Rodrigues - Seleta de canções:
a) “Cadeira vazia” (com Alcides Gonçalves)
b) “Castigo” (com Alcides Gonçalves)
c) “Cevando o amargo” (com Piratini)
d) “Dona Divergência” (com Felisberto Martins)
e) “Ela disse-me assim (Vai embora)”
f) “Esses moços (Pobres moços)”
g) “Foi assim”
h) “Loucura”
i) “Maria Rosa” (com Alcides Gonçalves)
j) “Migalhas” (com Felisberto Martins)
k) “Namorados”
l) “Nervos de Aço”
m) “Nunca”
n) “Se acaso você chegasse” (com Felisberto Martins)
o) “Vingança”
p) “(Xote da) Felicidade”
- Ailton Krenak - Ideias para Adiar o Fim do Mundo
- Mário de Andrade - Macunaíma
- Silvina Ocampo - A Fúria
- Ana Cristina César - A Teus Pés