Resultado da chamada regular do Sisu 2026 é divulgado; saiba como consultar

Os candidatos ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 já podem consultar a lista de aprovados. O resultado da chamada regular do programa foi divulgado na madrugada desta quinta-feira (29) e a relação com os selecionados já está disponivel no site do programa.

A edição seleciona alunos para o primeiro e o segundo semestres letivos deste ano. As inscrições ocorreram de 19 a 23 de janeiro.

Quem for selecionado na chamada regular deve procurar a instituição de ensino a partir de 2 de fevereiro para seguir com o processo de matrícula. É importante conferir os prazos e etapas definidos pela instituição.

Quem ainda não conseguiu uma vaga pode acessar o site do programa de 29 de janeiro a 2 de fevereiro e manifestar interesse na lista de espera. Esses candidatos concorrerão às vagas que não forem preenchidas na chamada regular. Cada candidato poderá escolher apenas uma das duas opções de curso originais, e a divulgação dos selecionados na lista de espera, bem como os prazos da etapa, são de responsabilidade da instituição de ensino.

Neste ano, são 274,8 mil vagas em 7.399 cursos de graduação e 136 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país.

Pela primeira vez o Sisu permitiu que os candidatos submetessem notas de uma três edições mais recentes do Enem. Até o ano passado, podiam se inscrever apenas quem havia feito a última edição do exame.

Além disso, o candidato deve ter tirado nota acima de zero na redação e ter ensino médio completo para participar.

Cronograma do Sisu 2026

Inscrições: 19 a 23 de janeiro (encerrado).

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro.

Matrículas: a partir de 2 de fevereiro.