Vestibular da UFRGS tem abstenção de 14%; veja as médias das provas  

As provas ocorreram nos dias 29 e 30 de novembro. Jonathan Heckler / Agência RBS

O vestibular 2026 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi de 14,43% do total de inscritos (22.743). Este ano, o segundo dia, contou com 19.461 candidatos presentes, e 3.282 candidatos ausentes. A participação foi superior à do ano passado, quando 15,5% dos candidatos faltaram ao segundo dia de provas.

A UFRGS também divulgou nesta segunda-feira (1º) as médias de acertos nas provas. Italiano, com 9,7632, e Língua Portuguesa, com 8,9877, foram as provas com maiores médias. Já as menores médias foram 5,0184, em Inglês, e 5,2824, em Química.

Nenhum candidato gabaritou Geografia, Inglês, Espanhol e Italiano. Por outro lado, 368 candidatos acertaram todas as respostas de Literatura em Língua Portuguesa e 211 marcaram corretamente todas as questões de Matemática.

Confira abaixo as médias, o desvio padrão e quantos gabaritaram:

Língua Portuguesa: 8,9877/ 2,3580/ 51

8,9877/ 2,3580/ 51 Literatura em Língua Portuguesa: 8,1423/ 3,2892/ 368

8,1423/ 3,2892/ 368 História: 7,9046/ 2,9607/ 54

7,9046/ 2,9607/ 54 Geografia: 5,8837/ 2,2946/ 0

5,8837/ 2,2946/ 0 Matemática: 5,3712/ 3,2690/ 211

5,3712/ 3,2690/ 211 Inglês: 5,0184/ 2,7347/ 0

5,0184/ 2,7347/ 0 Espanhol: 5,7125/ 2,2755/ 0

5,7125/ 2,2755/ 0 Italiano: 9,7632/ 2,6993/ 0

9,7632/ 2,6993/ 0 Francês: 7,2917/ 3,4458/ 1

7,2917/ 3,4458/ 1 Alemão: 8,2500/ 4,4088/ 1

8,2500/ 4,4088/ 1 Física: 5,6696/ 2,7158/ 10

5,6696/ 2,7158/ 10 Química: 5,2824/ 2,4953/ 16

5,2824/ 2,4953/ 16 Biologia: 6,1949/ 2,6064/ 5

Nesta edição, o vestibular ofertou 4.058 vagas distribuídas em 98 cursos de graduação. As provas ocorreram no último fim de semana, dias 29 e 30 de novembro em sete municípios do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí.