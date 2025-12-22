UFRGS divulga listão de aprovados no vestibular 2026

Vestibular 2026 ofertou 4.058 vagas. Camila Hermes / Agencia RBS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, nesta segunda-feira (22), a lista dos aprovados no vestibular 2026. O listão com os "bixos" está disponível no site da universidade.

Os classificados deverão enviar seus documentos entre os dias 2 e 8 de janeiro, para efetivar a matrícula (leia mais abaixo).

Foram ofertadas 4.058 vagas, distribuídas em 98 cursos de graduação. Do total de vagas, 70% serão preenchidas por candidatos aprovados no vestibular 2026. O restante será destinado ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com 14% de abstenção, as provas foram aplicadas nos dias 29 e 30 de novembro. O curso mais concorrido foi Medicina, com 65 candidatos por vaga.

Próximos passos

Às 9h de 2 de janeiro, a UFRGS abre o prazo para o envio de documentos obrigatórios dos aprovados. O período termina às 23h59min do dia 8.

Os documentos devem ser anexados no Portal do Candidato. A universidade salienta que os arquivos devem estar legíveis.

Candidatos autodeclarados quilombolas, pretos, pardos ou indígenas serão convocados para verificação étnico-racial, prevista para iniciar no dia 19 de janeiro. Os horários e datas serão informados no Portal do Candidato, entre 12 e 13 de janeiro.

Documentos necessários por modalidade de ingresso

5.1 Acesso Universal – AC: candidatos que concorrem pela ampla concorrência devem enviar:

Documentação acadêmica (histórico escolar completo e certificado de conclusão do ensino médio; declaração de ocupação ou não ocupação de vaga em Instituição Pública de Ensino Superior)

(histórico escolar completo e certificado de conclusão do ensino médio; declaração de ocupação ou não ocupação de vaga em Instituição Pública de Ensino Superior) Documento de Identificação (conforme orientações no Edital e com as mesmas informações utilizadas no momento da inscrição no vestibular UFRGS 2026)

5.2 LB_PPI: candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo nacional per capita, e autodeclarados pretos, pardos ou indígenas:

Documentação acadêmica;

Documentação socioeconômica;

Documentação de autodeclaração de pretos, pardos ou indígenas;

Comparecimento à verificação presencial da autodeclaração étnico-racial.

5.3 LB_Q: candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo nacional per capita, e autodeclarados quilombolas:

Documentação acadêmica;

Documentação socioeconômica;

Documentação de autodeclaração quilombola;

Comparecimento à verificação presencial da autodeclaração quilombola.

5.4 LB_PCD: candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo nacional per capita, e que sejam pessoas com deficiência:

Documentação acadêmica;

Documentação socioeconômica;

Documentação comprobatória da condição de pessoa com deficiência.

5.5 LB_EP: candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo nacional per capita:

Documentação acadêmica;

Documentação socioeconômica.

5.6 LI_PPI: candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, independentemente de renda, e autodeclarados pretos, pardos ou indígenas:

Documentação acadêmica;

Documentação de autodeclaração de pretos, pardos ou indígenas;

Comparecimento à verificação presencial da autodeclaração étnico-racial.

5.7 LI_Q: candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, independentemente de renda, e autodeclarados quilombolas:

Documentação acadêmica;

Documentação de autodeclaração quilombola;

Comparecimento à verificação presencial da autodeclaração quilombola.

5.8 LI_PCD: candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, independentemente de renda, e que sejam pessoas com deficiência:

Documentação acadêmica;

Documentação comprobatória da condição de pessoa com deficiência.

5.9 LI_EP: candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, independentemente de renda: