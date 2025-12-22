Enem e Vestibular

Novos "bixos"
Notícia

UFRGS divulga listão de aprovados no vestibular 2026

Foram ofertadas 4.058 vagas, distribuídas em 98 cursos de graduação; selecionados devem enviar documentos obrigatórios entre os dias 2 e 8 de janeiro

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS