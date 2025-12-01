UFRGS divulga gabarito do Vestibular 2026; confira as respostas

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, na manhã desta segunda-feira (1), o gabarito das provas do Vestibular 2026 (veja aqui). Diferentemente das edições anteriores, neste ano a instituição reuniu em um único documento as respostas correspondentes aos dois dias de avaliação, facilitando a consulta dos candidatos.
No sábado (29), os estudantes realizaram as provas de Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia e Matemática. No domingo (30), foi a vez das questões de Biologia, Física, Língua Estrangeira Moderna e Química. O último dia de aplicação também contou com a prova de Redação, cujo tema foi "Para que estudar? Motivos para a evasão e o abandono escolar".
Para alguns candidatos, a prova foi considerada equilibrada e bem elaborada, com questões que permitiram aplicar conteúdos trabalhados ao longo do ano. Entre professores, a avaliação também foi positiva. Os educadores destacaram que o exame manteve o perfil tradicional da UFRGS.
O gabarito preliminar do Vestibular 2026 foi divulgado, portanto, na manhã do primeiro dia após o final de semana de provas (confira abaixo). Assim, os candidatos já podem verificar quais questões acertaram ou erraram e ter uma primeira noção do desempenho no processo seletivo.
Os resultados serão anunciados até as 17h do dia 22 de dezembro, quando a UFRGS publicará a lista de classificados no site da instituição.
Gabarito do Vestibular 2026 da UFRGS:
Língua Portuguesa
01-B
02-D
03-C
04-C
05-D
06-E
07-B
08-C
09-A
10-E
11-A
12-A
13-B
14-A
15-D
Literatura
16-A
17-C
18-A
19-B
20-B
21-A
22-C
23-D
24-E
25-E
26-D
27-C
28-D
29-E
30-E
História
31-B
32-D
33-A
34-A
35-C
36-B
37-C
38-D
39-D
40-C
41-A
42-E
43-C
44-D
45-E
Geografia
46-D
47-C
48-B
49-D
50-D
51-E
52-C
53-A
54-E
55-D
56-E
57-B
58-C
59-A
60-C
Matemática
61-C
62-D
63-E
64-D
65-B
66-C
67-D
68-B
69-A
70-A
71-A
72-B
73-E
74-E
75-C
Língua Estrangeira Moderna
Inglês
01-A
02-D
03-D
04-B
05-A
06-C
07-A
08-E
09-C
10-C
11-D
12-B
13-A
14-E
15-B
Espanhol
01-B
02-D
03-A
04-C
05-D
06-B
07-C
08-A
09-E
10-D
11-E
12-E
13-C
14-D
15-D
Italiano
01-B
02-C
03-D
04-A
05-C
06-D
07-A
08-E
09-E
10-A
11-D
12-A
13-B
14-C
15-B
Francês
01-A
02-E
03-C
04-D
05-E
06-A
07-A
08-C
09-B
10-B
11-C
12-D
13-A
14-E
15-D
Alemão
01-A
02-B
03-D
04-C
05-D
06-D
07-E
08-E
09-C
10-C
11-A
12-B
13-A
14-E
15-D
Física
16-A
17-B
18-C
19-B
20-B
21-D
22-A
23-E
24-B
25-D
26-B
27-A
28-C
29-C
30-E
Química
31-C
32-D
33-B
34-A
35-B
36-C
37-D
38-E
39-A
40-A
41-B
42-B
43-E
44-C
45-D
Biologia
46-E
47-A
48-E
49-C
50-D
51-E
52-C
53-A
54-A
55-B
56-B
57-C
58-D
59-D
60-B
Sobre o Vestibular 2026
O processo seletivo foi realizado simultaneamente em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gravataí, Canoas, Novo Hamburgo e Tramandaí durante o último final de semana. Ao todo, são 22.742 inscritos de diferentes faixas etárias e perfis, que disputam as 4.058 vagas distribuídas entre 98 cursos de graduação.
Neste ano, o processo seletivo contou com uma densidade de 5,6 candidatos por vaga, pouco maior do que os 5,39 da edição anterior. Em números gerais, são 1.058 inscritos a mais nesta edição.
Confira as maiores densidades:
- Medicina – 65,5 candidatos por vaga
- Psicologia Noturno – 25,4 candidatos por vaga
- Psicologia Diurno – 23,7 candidatos por vaga
- Fisioterapia – 21,5 candidatos por vaga
- Biomedicina – 20,4 candidatos por vaga
- Ciência da Computação – 12,4 candidatos por vaga
- Direito Diurno – 11,08 candidatos por vaga
- Medicina Veterinária – 10,5 candidatos por vaga
- Engenharia de Computação – 10,3 candidatos por vaga
- Jornalismo – 9,4 candidatos por vaga