UFRGS divulga gabarito do Vestibular 2026; confira as respostas

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, na manhã desta segunda-feira (1), o gabarito das provas do Vestibular 2026 (veja aqui). Diferentemente das edições anteriores, neste ano a instituição reuniu em um único documento as respostas correspondentes aos dois dias de avaliação, facilitando a consulta dos candidatos.

No sábado (29), os estudantes realizaram as provas de Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia e Matemática. No domingo (30), foi a vez das questões de Biologia, Física, Língua Estrangeira Moderna e Química. O último dia de aplicação também contou com a prova de Redação, cujo tema foi "Para que estudar? Motivos para a evasão e o abandono escolar".

Para alguns candidatos, a prova foi considerada equilibrada e bem elaborada, com questões que permitiram aplicar conteúdos trabalhados ao longo do ano. Entre professores, a avaliação também foi positiva. Os educadores destacaram que o exame manteve o perfil tradicional da UFRGS.

O gabarito preliminar do Vestibular 2026 foi divulgado, portanto, na manhã do primeiro dia após o final de semana de provas (confira abaixo). Assim, os candidatos já podem verificar quais questões acertaram ou erraram e ter uma primeira noção do desempenho no processo seletivo.

Os resultados serão anunciados até as 17h do dia 22 de dezembro, quando a UFRGS publicará a lista de classificados no site da instituição.

Gabarito do Vestibular 2026 da UFRGS:

Língua Portuguesa

01-B

02-D

03-C

04-C

05-D

06-E

07-B

08-C

09-A

10-E

11-A

12-A

13-B

14-A

15-D

Literatura

16-A

17-C

18-A

19-B

20-B

21-A

22-C

23-D

24-E

25-E

26-D

27-C

28-D

29-E

30-E

História

31-B

32-D

33-A

34-A

35-C

36-B

37-C

38-D

39-D

40-C

41-A

42-E

43-C

44-D

45-E

Geografia

46-D

47-C

48-B

49-D

50-D

51-E

52-C

53-A

54-E

55-D

56-E

57-B

58-C

59-A

60-C

Matemática

61-C

62-D

63-E

64-D

65-B

66-C

67-D

68-B

69-A

70-A

71-A

72-B

73-E

74-E

75-C

Língua Estrangeira Moderna

Inglês

01-A

02-D

03-D

04-B

05-A

06-C

07-A

08-E

09-C

10-C

11-D

12-B

13-A

14-E

15-B

Espanhol

01-B

02-D

03-A

04-C

05-D

06-B

07-C

08-A

09-E

10-D

11-E

12-E

13-C

14-D

15-D

Italiano

01-B

02-C

03-D

04-A

05-C

06-D

07-A

08-E

09-E

10-A

11-D

12-A

13-B

14-C

15-B

Francês

01-A

02-E

03-C

04-D

05-E

06-A

07-A

08-C

09-B

10-B

11-C

12-D

13-A

14-E

15-D

Alemão

01-A

02-B

03-D

04-C

05-D

06-D

07-E

08-E

09-C

10-C

11-A

12-B

13-A

14-E

15-D

Física

16-A

17-B

18-C

19-B

20-B

21-D

22-A

23-E

24-B

25-D

26-B

27-A

28-C

29-C

30-E

Química

31-C

32-D

33-B

34-A

35-B

36-C

37-D

38-E

39-A

40-A

41-B

42-B

43-E

44-C

45-D

Biologia

46-E

47-A

48-E

49-C

50-D

51-E

52-C

53-A

54-A

55-B

56-B

57-C

58-D

59-D

60-B

Sobre o Vestibular 2026

O processo seletivo foi realizado simultaneamente em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gravataí, Canoas, Novo Hamburgo e Tramandaí durante o último final de semana. Ao todo, são 22.742 inscritos de diferentes faixas etárias e perfis, que disputam as 4.058 vagas distribuídas entre 98 cursos de graduação.

Neste ano, o processo seletivo contou com uma densidade de 5,6 candidatos por vaga, pouco maior do que os 5,39 da edição anterior. Em números gerais, são 1.058 inscritos a mais nesta edição.

