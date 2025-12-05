Enem e Vestibular

Após análise
Notícia

UFRGS divulga gabarito definitivo do Vestibular 2026; confira as respostas

Uma questão foi anulada e duas tiveram as respostas alteradas. O listão será publicado até as 17h do dia 22 de dezembro

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS