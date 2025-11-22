Vestibulares movimentam sábado no RS; saiba quando saem as listas de aprovados em PUCRS, Unisinos e Atitus

Provas na PUCRS começaram às 13h. Giordano Toldo / PUCRS / Divulgação

O sábado (22) foi dia de vestibular no Rio Grande do Sul. Pelo menos três instituições privadas realizaram as provas que permitem matrícula no Ensino Superior.

Em Porto Alegre, as avaliações na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) começaram às 13h. Mas antes, a partir das 11h, a instituição realizou atividades para estudantes e famílias que quisessem conhecer o campus e conversar com professores sobre os cursos.

No caso de Medicina e Ciências Contábeis - Dual Study, a avaliação teve 70 questões objetivas, além da redação. O término ocorreu às 18h30min.

Já para os demais cursos, os candidatos realizaram apenas uma prova de redação, com entrega até 15h30min.

De acordo com a equipe de Comunicação da PUCRS, a edição deste ano teve cerca de 5,5 mil inscritos ao todo. O número de quantos compareceram ainda não foi divulgado.

✅📝 A classificação sai na quinta-feira (27), por meio do site do Vestibular de Verão 2026. Os candidatos também devem ser avisados por e-mail.

Em Porto Alegre e em São Leopoldo, foi realizado o processo seletivo para entrada na Unisinos. Para Medicina, a redação e a prova com 70 questões foram aplicadas das 9h às 14h. No caso dos demais cursos, era necessário apenas fazer a redação, das 9h às 11h.

Conforme a equipe de Comunicação da universidade, a edição teve cerca de 4 mil inscritos. O número de comparecimentos ainda não foi divulgado.

✅📝 O listão de aprovados será divulgado até terça-feira (25). Para os candidatos de Medicina, o resultado sairá até sexta (28). É possível consultar por meio do site da Unisinos.

Na manhã de sábado, também foi a vez da edição de 2026 do vestibular da Atitus Educação. A prova presencial ocorreu entre 8h30min às 12h30min no Campus Santa Teresina, em Passo Fundo, no norte do Estado. Em Porto Alegre, o exame foi aplicado no Campus Mont'Serrat. Ao todo, cerca de mil candidatos compareceram.

A edição deste ano marca a retomada da prova presencial exclusiva para Medicina, que contou com 50 questões objetivas, além da redação. Para os demais cursos, o processo seletivo é composto somente pela redação.

Em Passo Fundo, os candidatos puderam participar de visitas guiadas ao Campus do Agronegócio e ao Campus Hospital de Clínicas.