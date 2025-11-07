Vestibulares de instituições privadas do RS estão com inscrições abertas; veja as datas

Os vestibulares de instituições privadas de Porto Alegre e da Região Metropolitana se aproximam. As seleções marcam o início de um novo ciclo para quem planeja ingressar no Ensino Superior em 2026.
A temporada de provas chega acompanhada do lançamento de novos cursos, da reformulação de currículos e da ampliação das formas de ingresso, que vão desde provas presenciais e online até a utilização da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Veja os detalhes dos processos que estão em andamento.
Confira as datas e orientações para inscrição:
PUCRS
A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) está com inscrições abertas para o Vestibular de Verão até 16 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 60 para a maioria dos cursos e de R$ 150 para Medicina.
As provas serão aplicadas presencialmente no campus da universidade, em Porto Alegre, no dia 22 de novembro. O exame terá início às 13h, com término às 15h30min para quem realizará apenas a redação, e às 18h30min para os candidatos dos cursos que incluem questões objetivas.
Conforme a universidade, as graduações contam com currículos atualizados, alinhados às tendências do futuro do trabalho e às novas demandas sociais e profissionais.
Além do vestibular, é possível ingressar na PUCRS por meio de transferência de outra instituição, ingresso de diplomado, ou pela nota do Enem — desde que o candidato tenha obtido, em edições de 2012 a 2024, ao menos 400 pontos na média das provas e não tenha zerado a redação.
Veja os detalhes no site da PUCRS.
Unisinos
As inscrições para o vestibular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) seguem abertas até 17 de novembro para a maioria dos cursos. Para Medicina, o prazo é antecipado e termina em 10 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 20. As provas serão realizadas no dia 22 de novembro, a partir das 9h, nos campi de Porto Alegre e São Leopoldo.
A principal novidade desta edição é a oferta do curso de Inteligência Artificial, criado para atender à crescente demanda do mercado por profissionais especializados na área. Além disso, a Unisinos ampliou a oferta de cursos no formato semipresencial.
O vestibular é a principal forma de ingresso na instituição, mas também é possível entrar por meio da nota do Enem, transferência de outra instituição ou ingresso de diplomado. A universidade ainda oferece mais de 15 cursos na modalidade a distância.
Veja os detalhes no site da Unisinos.
Atitus
A Atitus Educação abriu as inscrições para o Vestibular de Verão 2026, que seguem até 18 de novembro para a maioria dos cursos. Para quem deseja ingressar em Medicina — graduação oferecida em Passo Fundo, com possibilidade de realizar a prova em Porto Alegre — o prazo de inscrição é até 12 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 200 para Medicina e de R$ 20 para os demais cursos.
A instituição oferece diferentes formas de ingresso. Além da prova presencial, é possível utilizar a nota do Enem, solicitar transferência de outra instituição ou ingressar como portador de diploma. A novidade desta edição é o Programa Futuro+, iniciativa que garante 100% de crédito educacional ao longo da graduação, com pagamento após a conclusão do curso.
Veja os detalhes no site da Atitus.
Feevale
As inscrições para o vestibular presencial da Universidade Feevale estão abertas até 2 de dezembro, com taxa de R$ 15. A prova será no dia 6 de dezembro, no campus em Novo Hamburgo. Para as demais modalidades de ingresso, a inscrição é gratuita. Além da prova de redação, que pode ser feita presencial ou online, é possível utilizar a nota do Enem, referente às edições de 2022 a 2025.
Entre as novidades deste ano, a Feevale implementou oito novos currículos na modalidade semipresencial, em conformidade com o novo marco regulatório da Educação a Distância (EaD). As atualizações contemplam os cursos de Pedagogia, Jornalismo, Educação Física, Quiropraxia, Produção Audiovisual, Jogos Digitais e Design de Animação.
Veja os detalhes no site da Feevale.
Universidade La Salle
A Universidade La Salle está com inscrições abertas para ingresso em 2026. Os candidatos podem manifestar interesse até o início do período letivo, sem data limite definida para o encerramento das inscrições.
As formas de ingresso incluem prova de redação online, agendada na hora da inscrição, aproveitamento de resultados de vestibulares anteriores e o processo seletivo simplificado.
A universidade oferece cerca de 40 cursos de graduação. Entre as novidades deste ano está o lançamento dos cursos presenciais de Odontologia e Inteligência Artificial. Além disso, a oferta de graduações na modalidade semipresencial foi ampliada.
Veja os detalhes no site do La Salle.
UniRitter
As inscrições para o vestibular da UniRitter seguem disponíveis até o início do ano letivo de 2026. As formas de ingresso incluem prova online (vestibular simplificado), utilização da nota do Enem dos últimos 10 anos, transferência externa e ingresso para segunda graduação. A participação no processo seletivo é isenta de taxa.
A instituição, que possui três campi — Fapa, Zona Sul e Canoas — passa a oferecer dois novos cursos de graduação: Inteligência Artificial e Terapia Ocupacional, ambos na modalidade semipresencial. Além disso, ampliou a oferta de cursos nesse formato, com as opções:
- Engenharia Ambiental, no Campus Fapa
- Gestão Comercial, no Campus Zona Sul
- Farmácia, disponível nos campi Fapa e Zona Sul
No Campus Canoas, a novidade é o curso presencial de Medicina Veterinária.
Veja os detalhes no site da UniRitter.
Fadergs
Na Fadergs, as inscrições para o vestibular 2026 permanecem disponíveis até o início do ano letivo. As modalidades de ingresso incluem o vestibular simplificado online, o uso da nota do Enem dos últimos 10 anos, a transferência de outras instituições e a opção para quem já tem uma graduação. Não há cobrança de taxa de inscrição.
A novidade para 2026 é o curso de Pedagogia, oferecido na modalidade semipresencial. Além disso, a Fadergs atualizou os currículos das graduações com base em tendências da neurociência, da ciência da aprendizagem e da inteligência artificial, buscando maior alinhamento às demandas contemporâneas de formação e mercado de trabalho.
Veja os detalhes no site da Fadergs.
Ulbra
A Ulbra está com processo seletivo aberto para ingresso no próximo ano, com cerca de 50 cursos presenciais, semipresenciais e EaD, incluindo os tradicionais como Medicina, Odontologia e Medicina Veterinária.
As aulas começam em março de 2026. A novidade será a Ultec School of Business, uma escola com metodologia ativa e foco na formação de líderes. O lançamento oficial será no dia 17 de novembro, no campus Canoas. A iniciativa estreia com quatro cursos:
- Administração
- Ciência da Computação
- Jornalismo e Marketing
- Comunicação
A proposta valoriza o protagonismo do estudante, com mentorias, projetos, atividades no contraturno e desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como liderança, comunicação e trabalho em equipe. A ideia é oferecer uma formação prática e alinhada às demandas do mercado.
Veja os detalhes no site da Ulbra.
*Produção: Juliano Lannes