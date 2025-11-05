Vestibular da UFRGS: Medicina tem 65 candidatos por vaga; confira os cursos mais concorridos

Relação candidato/vaga de cada curso foi divulgada nesta quarta-feira (5). Félix Zucco / Agencia RBS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, nesta quarta-feira (5), a densidade do vestibular 2026. Medicina segue como o mais concorrido, com 65,56 candidatos por vaga. Na sequência, aparecem Psicologia Noturno, com 25,43 candidatos por vaga, em terceiro, Psicologia Diurno, com 23,75.

Confira a concorrência:

Medicina – 65,5

Psicologia Noturno – 25,4

Psicologia Diurno – 23,7

Fisioterapia – 21,5

Biomedicina – 20,4

Ciência da Computação – 12,4

Direito Diurno – 11,08

Medicina Veterinária – 10,5

Engenharia de Computação – 10,3

Jornalismo – 9,4

Mais de 20 mil inscritos

Em números absolutos de inscritos, o curso de Medicina também lidera, com 6.425 candidatos, seguido de Direito Noturno, com 1.156 candidatos.

O vestibular 2026 recebeu 22.742 inscrições para as 4.058 vagas em 98 cursos, com uma densidade de 5,6 candidatos por vaga, pouco maior do que os 5,39 da edição anterior. Em números gerais, são 1.058 inscritos a mais nesta edição. O detalhamento das relações candidato/vaga pode ser consultado no site da instituição.