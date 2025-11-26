Vestibular da UFRGS 2026 ocorre neste fim de semana; o que os candidatos precisam saber

A realização das provas neste ano ocorrerá em oito locais a mais do que no vestibular anterior. Porto Alegre concentra o maior número de inscritos e, por isso, reúne a maior parte dos locais de aplicação. Camila Hermes / Agencia RBS

O fim de semana que encerra o mês de novembro será decisivo para os estudantes que pretendem ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2026. As provas do Vestibular 2026 serão aplicadas neste sábado (29) e domingo (30), em Porto Alegre e em outros cinco municípios gaúchos.

Segundo a universidade, o vestibular reúne 22.742 inscritos que concorrem a 4.058 vagas, distribuídas em diversos cursos. A seleção será aplicada em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gravataí, Canoas, Novo Hamburgo e Tramandaí. Os locais de prova podem ser conferidos no Portal do Candidato.

Com 68,84 candidatos por vaga, Medicina é novamente o curso mais concorrido. Psicologia (manhã e noite), Biomedicina e Fisioterapia completam a lista das maiores procuras.

Leia Mais 6 estratégias para apoiar adolescentes na reta final do vestibular

Datas, horários e estrutura das provas

A abertura dos portões acontece às 13h e o início da prova às 14h, com duração de cinco horas e 30 minutos. Não é permitida a entrada após esse horário. Candidatos que solicitaram atendimento especial terão direito a uma hora extra.

As provas serão conforme o seguinte cronograma:

Sábado (29): Geografia, História, Língua Portuguesa, Literatura e Matemática

Geografia, História, Língua Portuguesa, Literatura e Matemática Domingo (30): Biologia, Física, Língua Estrangeira Moderna, Química e Redação

De acordo com o Manual do Candidato, os participantes que se declararam sabatistas realizarão as provas em Porto Alegre. Eles ingressam no local no mesmo horário que os demais candidatos, mas só iniciam a avaliação após o pôr do sol. Durante esse intervalo, permanecem em sala, isolados e sem qualquer tipo de comunicação com outros participantes ou com pessoas externas. No domingo, fazem as provas no mesmo horário dos demais concorrentes.

Leia Mais UFRGS divulga locais de prova do vestibular 2026

Quais os cursos mais concorridos?

Entre os cursos mais procurados no Vestibular 2026, estão:

Medicina (68,84 candidatos por vaga)

(68,84 candidatos por vaga) Psicologia – Diurno (24,54 candidatos por vaga)

(24,54 candidatos por vaga) Psicologia – Noturno (21,24 candidatos por vaga)

(21,24 candidatos por vaga) Biomedicina (19,88 candidatos por vaga)

(19,88 candidatos por vaga) Fisioterapia (15,95 candidatos por vaga)

O que é obrigatório no dia da prova?

Os candidatos devem comparecer aos locais de avaliação portando o mesmo documento de identidade utilizado na inscrição, além de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha.

Quem optar por levar água ou alimentos para consumo durante a prova deve mantê-los embaixo da mesa, junto aos demais pertences, que precisam estar guardados em embalagem plástica transparente.

Leia Mais Mensagens de Edcley Teixeira sugerem acesso prévio a outras duas questões do Enem, diz site

O que esperar do clima no fim de semana do vestibular?

O fim de semana no Rio Grande do Sul será marcado por variação de nuvens e calor no sábado (29), seguido de instabilidade no domingo (30). GZH reúne a previsão de temperaturas e condições do tempo para os dias de aplicação do Vestibular UFRGS 2026.

Em cidades da Serra, como Bento Gonçalves, as temperaturas sobem mais, chegando a 36°C antes da previsão de pancadas de chuva no dia seguinte.

Na Região Metropolitana, incluindo Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Porto Alegre, o sábado terá sol entre nuvens e máximas entre 27°C e 30°C, enquanto o domingo traz aumento da nebulosidade e chance de chuva em todos os municípios.

No Litoral Norte, Tramandaí segue o mesmo padrão: tempo mais firme no sábado, com marcas mais amenas, e instabilidade prevista para o domingo.

Leia Mais Mudanças climáticas podem aumentar períodos de chuva e agravar cheias no RS, projeta IPH

Divulgação dos resultados

A UFRGS irá divulgar o gabarito preliminar de todas as provas do Vestibular 2026 no dia 1º de dezembro, a partir das 9h, no site do Vestibular.

A divulgação dos resultados do Vestibular 2026 está prevista para até as 17h do dia 22 de dezembro, quando será publicada a lista dos classificados (listão) no site da instituição.

*Produção: Juliano Lannes







