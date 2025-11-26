Enem e Vestibular

Quase lá
Notícia

Vestibular da UFRGS 2026 ocorre neste fim de semana; o que os candidatos precisam saber

A edição reúne mais de 22,7 mil estudantes em seis cidades do RS; Medicina segue como o curso mais concorrido

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS