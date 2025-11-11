UFRGS divulga locais de prova do vestibular 2026

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, nesta terça-feira (11), os locais de prova para o vestibular 2026.
Os mais de 22 mil inscritos devem acessar o Portal do Candidato para verificar onde vão realizar a prova. Os testes serão aplicados nos dias 29 e 30 de novembro, em seis municípios do Estado.
A abertura dos portões acontece às 13h e o início da prova é às 14h, tendo duração de cinco horas e 30 minutos. Candidatos com solicitação de atendimento especial receberão uma hora adicional.
O candidato deve comparecer exclusivamente ao local indicado, portando documento oficial com foto que contenha o número do CPF. Não será permitida a realização das provas fora do local designado.
Antes do concurso, os candidatos receberão por e-mail um conjunto de orientações detalhadas — com informações sobre horários, materiais permitidos e cuidados logísticos.
A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) recomenda que os participantes visitem antecipadamente seus locais de prova, especialmente os estudantes que farão o concurso no Campus do Vale da UFRGS: a área tem a maior concentração de candidatos e exige um maior planejamento de deslocamento.