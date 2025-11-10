Quando sai o gabarito do Enem 2025? Veja o cronograma e as respostas extraoficiais das provas

O gabarito oficial das provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 está previsto para ser divulgado pelo portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) no dia 13 de novembro.
Neste domingo (9), os candidatos que fizeram a prova tiveram de responder 90 questões, além da Redação. O tema da redação foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira", segundo informou o Ministério da Educação (MEC).
Mais de 4,8 milhões de alunos estão inscritos para esta edição. O segundo dia de prova ocorre no próximo domingo (16).
As questões deste domingo foram solucionadas pela equipe de professores do Bernoulli. Elas são extraoficiais e não correspondem ao gabarito oficial do Inep, órgão do MEC responsável pela aplicação do exame.
Veja abaixo o gabarito extraoficial:
Gabarito Enem 2025: Prova Amarela
- 1 (inglês) A
- 2 (inglês) E
- 3 (inglês) D
- 4 (inglês) D
- 5 (inglês) D
- 1 (espanhol) D
- 2 (espanhol) B
- 3 (espanhol) A
- 4 (espanhol) C
- 5 (espanhol) D
- 6 C
- 7 E
- 8 C
- 9 E
- 10 D
- 11 A
- 12 E
- 13 C
- 14 A
- 15 E
- 16 B
- 17 C
- 18 B
- 19 E
- 20 B
- 21 C
- 22 E
- 23 C
- 24 B
- 25 D
- 26 E
- 27 B
- 28 C
- 29 A
- 30 D
- 31 B
- 32 A
- 33 B
- 34 A
- 35 B
- 36 C
- 37 D
- 38 D
- 39 C
- 40 C
- 41 A
- 42 A
- 43 B
- 44 B
- 45 A
- 46 C
- 47 A
- 48 D
- 49 E
- 50 D
- 51 E
- 52 A
- 53 D
- 54 B
- 55 D
- 56 E
- 57 C
- 58 E
- 59 E
- 60 D
- 61 C
- 62 C
- 63 D
- 64 D
- 65 E
- 66 C
- 67 C
- 68 B
- 69 C
- 70 E
- 71 A
- 72 B
- 73 B
- 74 A
- 75 C
- 76 A
- 77 B
- 78 A
- 79 C
- 80 E
- 81 E
- 82 D
- 83 D
- 84 B
- 85 B
- 86 A
- 87 D
- 88 A
- 89 B
- 90 B
Gabarito Enem 2025: Prova Verde
- 01 (inglês) D
- 02 (inglês) D
- 03 (inglês) A
- 04 (inglês) D
- 05 (inglês) E
- 01 (espanhol) B
- 02 (espanhol) D
- 03 (espanhol) A
- 04 (espanhol) D
- 05 (espanhol) C
- 06 E
- 07 D
- 08 C
- 09 C
- 10 E
- 11 B
- 12 E
- 13 B
- 14 C
- 15 E
- 16 C
- 17 A
- 18 E
- 19 B
- 20 C
- 21 A
- 22 E
- 23 C
- 24 C
- 25 A
- 26 D
- 27 B
- 28 A
- 29 B
- 30 A
- 31 B
- 32 D
- 33 E
- 34 B
- 35 B
- 36 C
- 37 B
- 38 A
- 39 A
- 40 B
- 41 D
- 42 D
- 43 C
- 44 C
- 45 A
- 46 C
- 47 E
- 48 E
- 49 D
- 50 C
- 51 A
- 52 D
- 53 B
- 54 D
- 55 E
- 56 C
- 57 A
- 58 D
- 59 E
- 60 D
- 61 E
- 62 C
- 63 A
- 64 B
- 65 A
- 66 C
- 67 B
- 68 A
- 69 D
- 70 A
- 71 B
- 72 B
- 73 C
- 74 B
- 75 C
- 76 E
- 77 A
- 78 E
- 79 E
- 80 D
- 81 D
- 82 B
- 83 C
- 84 D
- 85 D
- 86 E
- 87 C
- 88 B
- 89 B
- 90 A
Gabarito Enem 2025: Prova Branca
- 01 (inglês) E
- 02 (inglês) A
- 03 (inglês) D
- 04 (inglês) D
- 05 (inglês) D
- 01 (espanhol) D
- 02 (espanhol) C
- 03 (espanhol) B
- 04 (espanhol) A
- 05 (espanhol) D
- 06 C
- 07 E
- 08 E
- 09 D
- 10 C
- 11 A
- 12 E
- 13 B
- 14 C
- 15 A
- 16 E
- 17 C
- 18 B
- 19 C
- 20 E
- 21 C
- 22 B
- 23 E
- 24 B
- 25 C
- 26 B
- 27 A
- 28 B
- 29 A
- 30 C
- 31 A
- 32 D
- 33 B
- 34 D
- 35 E
- 36 B
- 37 C
- 38 A
- 39 B
- 40 A
- 41 D
- 42 D
- 43 C
- 44 A
- 45 B
- 46 A
- 47 D
- 48 B
- 49 D
- 50 E
- 51 E
- 52 D
- 53 E
- 54 C
- 55 E
- 56 E
- 57 D
- 58 C
- 59 C
- 60 A
- 61 D
- 62 B
- 63 A
- 64 D
- 65 A
- 66 B
- 67 B
- 68 C
- 69 A
- 70 B
- 71 A
- 72 C
- 73 B
- 74 B
- 75 A
- 76 C
- 77 D
- 78 D
- 79 E
- 80 C
- 81 C
- 82 B
- 83 C
- 84 E
- 85 A
- 86 E
- 87 E
- 88 D
- 89 D
- 90 B
Gabarito Enem 2025: Prova Azul
- 01 (inglês) D
- 02 (inglês) D
- 03 (inglês) D
- 04 (inglês) E
- 05 (inglês) A
- 01 (espanhol) B
- 02 (espanhol) A
- 03 (espanhol) D
- 04 (espanhol) D
- 05 (espanhol) C
- 06 E
- 07 C
- 08 D
- 09 C
- 10 E
- 11 B
- 12 C
- 13 E
- 14 C
- 15 A
- 16 E
- 17 C
- 18 A
- 19 E
- 20 B
- 21 C
- 22 B
- 23 C
- 24 B
- 25 E
- 26 B
- 27 A
- 28 B
- 29 A
- 30 B
- 31 D
- 32 E
- 33 B
- 34 C
- 35 A
- 36 D
- 37 A
- 38 B
- 39 C
- 40 A
- 41 B
- 42 A
- 43 D
- 44 D
- 45 C
- 46 E
- 47 D
- 48 E
- 49 C
- 50 A
- 51 D
- 52 C
- 53 E
- 54 E
- 55 D
- 56 C
- 57 A
- 58 D
- 59 B
- 60 D
- 61 E
- 62 B
- 63 B
- 64 A
- 65 C
- 66 D
- 67 D
- 68 E
- 69 C
- 70 B
- 71 A
- 72 D
- 73 A
- 74 B
- 75 B
- 76 C
- 77 A
- 78 B
- 79 A
- 80 C
- 81 E
- 82 E
- 83 D
- 84 D
- 85 B
- 86 C
- 87 B
- 88 C
- 89 E
- 90 A
Buscas pelo gabarito aumentam no Google Trends
Desde a noite de domingo (9), as buscas por "Gabarito Enem 2025" aumentaram significativamente, como mostra o gráfico abaixo: