Neste domingo (16) ocorreu o último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Com citação ao campeão olímpico Usain Bolt e a caneta emagrecedora Ozempic, as questões do segundo domingo de provas foram sobre Ciências da Natureza e Matemática.
Agora, há expectativa pela divulgação do gabarito das provas aplicadas neste domingo. As respostas das questões do primeiro dia do Enem 2025 foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na quinta-feira (13).
Ministro da Educação, Camilo Santana afirmou que a expectativa é que o gabarito das provas do segundo dia seja divulgado na próxima quinta-feira (20).
Com aumento de 11% no número de inscrições com relação a 2024, o Enem 2025 teve cerca de 70% de presença dos candidatos nos dois dias de provas.
Em coletiva de imprensa, Santana também destacou que 1,7 mil candidatos foram desclassificados por mau comportamento neste segundo dia de exame.
Alunos que tiveram problemas logísticos e não puderam prestar a prova poderão realizar o exame nos dias 16 e 17 de dezembro.