Enem 2025 ocorreu nos dias 9 e 16 de novembro. Leonidas / stock.adobe.com

Neste domingo (16) ocorreu o último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Com citação ao campeão olímpico Usain Bolt e a caneta emagrecedora Ozempic, as questões do segundo domingo de provas foram sobre Ciências da Natureza e Matemática.

Agora, há expectativa pela divulgação do gabarito das provas aplicadas neste domingo. As respostas das questões do primeiro dia do Enem 2025 foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na quinta-feira (13).

Ministro da Educação, Camilo Santana afirmou que a expectativa é que o gabarito das provas do segundo dia seja divulgado na próxima quinta-feira (20).

Com aumento de 11% no número de inscrições com relação a 2024, o Enem 2025 teve cerca de 70% de presença dos candidatos nos dois dias de provas.

Em coletiva de imprensa, Santana também destacou que 1,7 mil candidatos foram desclassificados por mau comportamento neste segundo dia de exame.