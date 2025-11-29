Primeiro dia do vestibular da UFRGS reúne milhares de candidatos pelo Estado

A seleção está sendo aplicada em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gravataí, Canoas, Novo Hamburgo e Tramandaí. Pietro Scopel / SECOM-UFRGS/Divulgação

O primeiro dia do vestibular de 2026 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) mobilizou milhares de pessoas neste sábado (29). São aplicadas as provas de Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia e Matemática.

De acordo com a universidade, o vestibular conta com 22.742 inscritos, que concorrem a 4.058 vagas distribuídas em diversos cursos. A seleção está sendo aplicada em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gravataí, Canoas, Novo Hamburgo e Tramandaí.

Os portões para as salas abriram às 13h30min e foram fechados às 14h — a duração é de cinco horas e 30 minutos para a realização das provas.

No início da tarde no Campus Centro, em Porto Alegre, o movimento era intenso com a chegada dos participantes aos prédios de prova. Com o movimento para o vestibular e os bloqueios no entorno da Rodoviária por conta demolição da passarela, havia congestionamento no Túnel da Conceição.

Perto das 13h, cerca de meia hora antes da liberação dos portões, candidatos e familiares já aguardavam a entrada para as salas nos bancos — especialmente à sombra, fugindo do sol e amenizando o calor de 27°C.

Pelo campus, candidatos portavam sacolas com garrafas d'água para se hidratarem durante a prova. Havia quem estivesse realizando uma revisão de conteúdo de última hora. Outros simplesmente ouviam música para relaxar.

A apreensão e nervosismo estava estampado nas caras de alguns candidatos presentes. Era o caso de Nathuane Marques, 19 anos, que veio de Palmares do Sul para prestar Agronomia. Ela cogitou Psicologia, mas se aproximou bastante da área agrônoma após concluir um curso técnico.

— Eu não estava tão nervosa até chegar e ver que, realmente, agora é “decisivo” — resume.

Quem estava tranquilo era Pedro Henrique Pereira, 16 anos, que presta vestibular para Medicina. Aluno do segundo ano do Ensino Médio, ele veio de Campos Novos (SC) para treinar para o vestibular do ano que vem. Como costuma visitar Porto Alegre para assistir aos jogos do Inter, sua intenção é estudar na capital gaúcha (e ficar mais próximo do Colorado).

— Acho que irei bem. Estudei bastante o ano inteiro, fiz cursinho online. Estava mais nervoso para o Enem, mas agora estou “de boa”. Só poderia ter estudado um pouco mais na parte de humanas — avalia.

Em relação ao local de residência dos candidatos, 10.553 candidatos residem em Porto Alegre e 10.960 em outros municípios, enquanto 1.230 são de fora do Rio Grande do Sul — vide Pedro Henrique.

Também era o caso de Luís Fernando Schaefer, 18 anos, Dourados (MS). Ele estava acompanhado do pai, Luís Gustavo, e está hospedado na casa dos avós, em Viamão. Luís já participou de diferentes processos seletivos de instituições pelo país, mas, por ter ligações familiares com o Estado, optou também por prestar vestibular para medicina na UFRGS. Seu sentimento era de confiança.

— Tive o maior preparo este ano. Desde o primeiro mês, já estava coletando obras para assistir, refazendo e aprendendo as dinâmicas de provas. Estou com uma expectativa boa, assim. Não é uma prova que eu tenha achado mais difícil entre as que eu prestei, então eu acho que vai dar.

Outra candidata que não parecia sentir o peso da prova era a porto-alegrense Anita Henriques da Silva, 18 anos. Ela presta vestibular para Ciências Sociais:

— Sendo bem honesta, estou bem tranquila e confiante. Tenho estudado bastante e fiz cursinho esse ano. Sabe, se for para ser, será. Se não for esse ano, tudo bem. Sou novinha e tenho toda uma vida aí pela frente — reflete.

Segundo dia de provas e resultados

No domingo, serão aplicadas as provas de Biologia, Física, Língua Estrangeira Moderna, Química e Redação. A UFRGS irá divulgar o gabarito preliminar de todas as provas do Vestibular 2026 nesta segunda-feira (1º), a partir das 9h, no site do vestibular.