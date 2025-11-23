Enem e Vestibular

Suspeita de vazamento
Polêmica do Enem gera preocupação e mudança de planos entre estudantes: "Não sinto mais que é seguro"

Ministro da Educação afirmou, na sexta-feira, que exame será mantido, levantando debate e uma série de críticas

Isadora Garcia

