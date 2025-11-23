Enem e Vestibular

Operação no Ceará
Notícia

PF faz buscas contra homem que divulgou questões parecidas com as que caíram no Enem 2025 

Edcley Teixeira afirma ter agido dentro da lei; Inep anulou três questões da avaliação oficial

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS