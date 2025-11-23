PF faz buscas contra homem que divulgou questões parecidas com as que caíram no Enem 2025 

A Polícia Federal (PF) deflagrou neste domingo (23) a Operação Profeta, que cumpre mandado de busca e apreensão no Ceará em relação ao suposto vazamento do Enem 2025.

Conforme apurado pela TV Globo, o alvo da operação é Edcley Teixeira, que vende serviços de consultoria a vestibulandos e que se identifica como um estudante de Medicina da periferia.

Questões anuladas

Em 11 de novembro, Edcley fez uma live no YouTube que mostrou ao menos cinco questões parecidas com as que caíram nas provas de matemática e ciências da natureza.

Diante dos relatos dos participantes do Enem nas redes sociais, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação da prova, anulou três questões. Foram elas:

Fotossíntese: (115 na cinza; 121 na amarela; 132 na verde; 123 na azul)

Grito: (118 na cinza; 115 na amarela; 135 na verde; 132 na azul)

Parcelamento de R$ 60 mil: (172 na cinza; 178 na amarela; 168 na verde; 174 na azul)

Conforme o Inep, foram identificadas "similaridades pontuais" entre as questões divulgadas por Edcley e as da prova. O Ministério da Educação e o Inep não se manifestarão sobre a operação.

O que diz a PF

Segundo nota da Coordenação-Geral de Comunicação Social da PF, a "atuação da Polícia Federal visa esclarecer os fatos, apurar possíveis ilícitos, identificar os responsáveis pela obtenção dos dados e divulgação indevida, bem como possíveis conexões com outros delitos."

Quem é Edcley Teixeira

Além de "estudante de Medicina", Edcley se identifica como "monitor do Enem e professor de cursinho pré-vestibular" em seu Instagram. Ele afirmou que adivinhou as questões na live, que não vazou nenhum material e que suas ações estão dentro da lei.