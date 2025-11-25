Mensagens de Edcley Teixeira sugerem acesso prévio a outras duas questões do Enem, diz site

Provas do Enem foram realizadas nos dias 9 e 16 de novembro. Angelo Miguel / MEC / Divulgação

O estudante de Medicina Edcley Teixeira, que teria "previsto" três questões do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) cinco dias antes da prova, adiantou as respostas corretas de outras duas perguntas de matemática em um grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp em março, oito meses antes das provas.

Diferentemente das três primeiras, que foram anuladas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), essas duas continuaram válidas no gabarito. A reportagem do g1 questionou o Inep sobre a situação, mas não obteve retorno até o momento.

Teixeira afirma que participa dos pré-testes realizados pelo Inep e que consegue lembrar de detalhes das perguntas. Com base nisso, ele oferece aulas online como curso preparatório. Em uma das questões apresentadas na live, quatro das cinco alternativas eram idênticas às da prova oficial, incluindo a resposta correta. Outro exemplo citado envolve uma pergunta sobre ruído sonoro, com todos os elementos reproduzidos fielmente.

As conversas as quais o portal teve acesso mostram as seguintes questões:

A de probabilidade/lançamento de dados (178 da prova azul, 176 da cinza, 169 da amarela ou 172 da verde)

A da solução com concentração de 99,90% (140 da prova azul, 144 da cinza, 137 da amarela ou 148 da verde)

Acompanhada das questões, o estudante enviou em um grupo com clientes a seguinte mensagem: "Uma coisa eu garanto: se cair no Enem, pode marcar '125/216' sem medo de ser feliz… Nem leia, não". A questão e o gabarito estavam na prova deste ano.

Outra mensagem enviada, fazendo menção à outra questão, também foi certeira: "Você tem 10 ml de uma solução com concentração de 99,95% de água e o restante de cloro. Quantos mililitros de água pura você precisaria adicionar a essa solução para que a concentração de água passe a ser de 99,90%?". A resposta era 5, com números idênticos aos do Enem 2025.

Após a aplicação da prova, ele celebrou os acertos em um grupo de WhatsApp: "Olha isso!!! Sei que todos vocês acertaram kakakaka".

Quem é Edcley Teixeira?

Segundo um perfil atribuído a Edcley no site Escavador, ele está no quinto semestre de Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC) e mantém uma empresa de preparação pré-vestibular, que oferece conteúdos de todas as áreas do conhecimento.

O estudante afirma ter tido acesso prévio a itens usados no Enem de 2023 e 2024 e diz ter incluído esse material em suas aulas. Um dos arquivos divulgados por ele se chama "Essas questões estarão no Enem 2023". Conforme informações do Google Drive, o arquivo foi criado em 8 de junho daquele ano. No documento, ele relata ter participado do pré-teste conhecido como Prêmio Capes Talento Universitário e, com a ajuda de cinco amigos, conseguido lembrar de "90 questões inéditas".

Leia Mais PF faz buscas contra homem que divulgou questões parecidas com as que caíram no Enem 2025

No mesmo material, ele sustenta que as perguntas são "criações originais", ainda que inspiradas no pré-teste, e afirma que, por se tratar de lembranças pessoais, "não há qualquer risco jurídico". A live mais recente, publicada em 11 de novembro de 2025 no YouTube, traz o estudante resolvendo itens de várias áreas.

Em um deles — o de número 34 — aparece uma questão de Biologia sobre espécies que evoluem e permanecem restritas a ambientes específicos. A prova deste ano incluiu uma questão do mesmo tema, com enunciado diferente, mas quatro alternativas idênticas às apresentadas por Edcley — inclusive a correta.

O MEC realiza pré-testes antes do Enem justamente para calibrar os itens. É desse processo que o estudante diz extrair, de memória, o conteúdo que depois usa em suas aulas e materiais.

Aproximação com o MEC

Neste ano, o nome de Edcley também apareceu nas redes do Ministério da Educação. Um vídeo publicado pelo MEC traz o universitário como um dos vencedores da edição mais recente do Prêmio Capes Talento Universitário.

Ele usou o prêmio de R$ 5 mil para investir em ferramentas essenciais para o seu curso de Medicina.